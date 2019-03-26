分手心痛！癡情男「坐頂樓邊緣」直播　消防員猛力一撲…結局超驚悚

▲癡情男直播跳樓過程。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

分手後心裡多半都會很難受，不過大陸一名年輕男子卻為此做出驚人舉動。他先是在微博上寫下，「頭要炸了，胸口疼，肚子疼，想一頭撞死又怕撞不死。如果這世上有忘情水，我一定要喝。」之後還附上高樓往下看的照片，讓網友紛紛勸阻並報警。好在消防員機警的聊天攻勢加上猛力一撲，最終才安全解決。

綜合陸媒報導，癡情男微博po文寫道，「你為什麼要這樣對我，為什麼要背叛我們的愛情。我還好想見你又找不到你，想和你說話你又不接電話，還把我拉黑（封鎖）了。」之後他便打卡透露自己位置在成都天府軟件園C區，還附上多張高空俯瞰底下的照片，並提及對前女友的不捨與怨念。

▼消防員最後機警救援。（圖／翻攝自微博）

有目擊者在一旁拍下男子坐在高樓頂部的的照片和影片，場面相當危險。消防人員獲報後趕緊到現場，他們先是和癡情男聊天，隨後趁對方不注意時，從後方猛力抱住，才結束這場鬧劇。許多網友看完表示，「辛苦消防員了」、「消防員也是冒生命危險救人，男生應該要道謝」。

救人的消防員陶彥旭透露，「看到當事人的時候，他情緒很不好，坐在邊上，一直在發抖，身體虛弱。」期間，男子情緒激動，甚至還站了起來。據悉，這並非癡情男第一次想輕生的想法，部分人安慰說，「世上還有很多美好的事情，還有愛你的人，這些都是活著才能擁有的」；也有人不滿地說，「跟你分手真的是最好選擇，憑什麼用生命威脅另一半」。

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