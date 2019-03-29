台中打架名店歇業1月將「強勢回歸」　警嗆：強勢執法無期限

▲夜店X-CUBE宣布強勢回歸，並預告春假期間活動 。（圖／取自臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中知名夜店「X-CUBE」因安管與酒客鬥毆滋事，遭警方加強臨檢而宣告暫停營業，但該夜店臉書29日發公告表示將重新營業，「強勢回歸！」並預告春假期間主打活動。台中市警方表示，絕對「強勢執法」，採取密集臨檢，沒有期限！

南屯區知名夜店X-CUBE，228時因發生安管與酒客大亂鬥，各地也陸續發生鬥毆情事，在中央要求下，各縣市警察局均加強臨檢特種營業場所，並要求業者自律簽下承諾書，不得再發生鬥毆等違法情事，否則警局長可能「換人做」。而X-CUBE不堪警方頻繁臨檢，只好暫時停業避風頭。

▲▼X-CUBE夜店活動火辣，因鬥毆滋事暫時停業1個月，宣布將強勢回歸。（圖／翻攝自Facebook／X-CUBE）

該夜店29日下午在臉書發布特別公告，高調指出將在4月份春假期間重新營業，並列出4日、6日兩天的主打活動，招攬舊雨新知來消費。公告指出，本店即將在4月份重新開始營業，鑑於本店日前的重大管理缺失造成社會不安以及執法單位的困擾本店深感抱歉，經過深刻檢討以及自主管理訓練希望給各位更安全的派對環境」。

公告還寫說，懇請各位派對子民參加派對時務必攜帶身份證件，遇臨檢時請稍安勿躁。全力配合執法單位臨檢，確保派對順利進行。好的派對品質需要大家一起努力創造維護，再次懇請大家全力配合！ 我們4月見囉！

第四警分局得知後復業公告後表示，業者因先前紀錄不佳列易滋事顧慮列重點臨檢場所。只要業者再復業，一定採取密集臨檢、強勢執法，臨檢沒有期限！呼籲業者不要心存僥倖，不要懷疑警察執法的決心。絕不容許任何挑釁公權力行為發生。

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