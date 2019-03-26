影／霸佔客機空服員座位！白目男「比讚狂笑」：上電視我開心

▲男子無禮霸佔坐位，還沒有歉疚之心。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

有一位網友在微博po文表示，24日晚間，中國國際航空CA1226航班由廣西桂林飛往北京的航班上，一名男乘客故意霸佔前排機組人員的座位，還把雙腳踩在前方隔板上。有乘客看不下去便上前理論並錄影存證，但霸佔男卻沒有歉意，還嘻皮笑臉說「如果登上電視台，我還挺開心的。」

影片顯示，男乘客不聽空服員勸阻，硬是要坐在機組人員座位上；同機乘客則錄影作證說「你不應該坐這地方」，但對方卻回「你當我不知道？」乘客再說，「這是機組位置，人家跟你說好幾遍了。」對方嘲諷回應，「你們這麼大年齡才會玩手機是吧？」絲毫沒有歉疚之意。

乘客聽完果斷說，「不是會玩手機！是會做人！」霸佔男見自己被拍攝，反倒得意稱「能藉此上電視很開心」，還要求大家別擋住錄影鏡頭，否則會遮到他曝光的機會。據悉，機長當下了解後，立刻嚴厲警告，霸佔男才悻悻然回到自己位子上。有其他乘客說，因為男子的胡鬧，導致航班比原定時間還晚了128分鐘才到達目的地。

網友看完氣炸地說，「難道不應該直接趕下飛機嗎？還讓他耽誤這麼久時間」、「趕快加入黑名單」、「跟混蛋講道理沒用」、「如果關半年，看他還敢不敢」、「扔下去吧」、「在國外早就抓起來了」。

不過中國國際航空回應，航班是因航空管制和天氣原因才延誤，並非男子霸佔座位導致，因為整個勸說過程不到10分鐘而已。

▼霸佔坐位男子還說想藉此上電視。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）