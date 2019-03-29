「7大交通新制」4/1上路　駕照可用2年內照片、推主要駕駛人制

▲4月1日起，有7項交通新制將上路。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

用路人注意！4月1日起，有7項交通新制將上路，包含外國人來台辦理國際駕照，停留超過30天再辦，要收150元規費；考取駕照放寬可用2年內照片申辦；開放現役軍人可考職業駕照；推動汽車主要駕駛人制，未來交通違規罰單不再全寄給車主，可寄給主要駕駛人等。

4/1上路交通7項新制

請繼續往下閱讀...

1.國際駕照簽證費將收費

現行外國旅客來台使用國際駕照，30天內不需申請簽證；若停留超過30天需則再辦理國際駕照簽證，不用額外收取規費。但因規費成本計算，4/1起將加收150元規費。

2.主要駕駛人制度

交通部考量汽車駕駛人跟車主有時不一定是同一人，例如，有人會將車子登記在家人名下，或者租賃車長時間租借車輛給個人或公司行號等，但卻讓車主接收違規交通罰單，不是很合理。交通部自4月1日起推動主要駕駛人制度，未來只要登錄後，都會將相關通知或違規罰單寄給主要駕駛人。

▲汽車駕照照片限制放寬，民眾可用2年內所攝正面半身彩色相片去申請。（圖／記者賴文萱攝）

3.申辦駕照照片限制放寬

現行申辦駕照需檢附6個月內黑白或彩色照片，4月起，參照內政部國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，駕駛可使用最近2年內所攝正面半身彩色相片。

4.民眾申請國際駕照簽證免填寫書表

由於第三代公路監理資訊系統上線後，可透過電腦鍵入資料完成簽證記事作業，4月1日起，民眾申請國際駕照簽證業務，不須再填書表作業。

5.現役軍人可考領職業駕駛執照

考量職業駕照並非實際就是從事該職業，再加上公教人員並無考領職業駕照執照限制，因此，交通部刪除現役軍人不得考領職業駕駛執照等規定。

▲有時車主並非是主要駕駛人，4月1日起交通部推動主要駕駛人制度，只要登錄後，就會將相關通知或違規罰單寄給主要駕駛人。（圖／記者季相儒攝）

6.民眾可自願放棄或改領較低等級駕照

4月起增訂汽車駕駛人因身心障礙、身體機能退化或其他個人因素，可申請註銷駕照或改領較低等級駕照；但受吊扣駕駛執照處分，需於吊扣期滿後才能申請。

7.遭吊扣或吊銷機車駕照不得拿汽車駕照騎輕型機車

現行《道路交通管理處罰條例》規定，機車駕照遭吊扣（銷）後，不得拿汽車駕照騎乘輕型機車，這次「道安交通安全規則」文字跟著修正。