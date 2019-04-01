7大交通新制今天上路！　交通部推汽車「主要駕駛人」制

▲開車族注意， 7 項交通新制上路。（示意圖／宜蘭警方提供）

記者胡順惠／台北報導

7 項攸關用路人權益的交通新制，4月1日正式上路，包含推動汽車「主要駕駛人」制，停車費、通行費催繳等資訊會直接通知主要駕駛人；外國人來台辦理國際駕照，停留超過30天再辦，要收150元規費；考取駕照放寬可用2年內照片申辦等，每一項都與你我生活相關，趕快分享給身邊的親朋好友知道。

4月1日上路的7項交通新制

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1. 主要駕駛人制度

交通部考量汽車車主與駕駛人不一定是同一人，或租賃車長期出租給個人或公司行號使用，未來可以自願性登錄車輛實際主要駕駛人，停車費或通行費等催繳資訊將直接通知主要駕駛人，至於罰單則要等未來修正《道路交通管理處罰條例》才可能推動。

2. 國際駕照超過30天加收150元簽證費

現行外國旅客來台使用國際駕照，30天內不需申請簽證，若停留超過30天需則再辦理國際駕照簽證，不用額外收取規費。交通部公告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，4月1日起，外籍人士停留天數超過30天須收加收150元規費。

3. 不得拿吊扣的汽車駕照騎輕型機車

過去民眾只要持有汽車駕駛執照，依據道路交通安全規則，即具備騎乘輕型機車的資格。配合《道路交通管理處罰條例》修改「道安交通安全規則」文字，汽車駕照遭吊扣（銷）後，也取消騎輕型機車的資格。

▲汽車駕照遭吊扣（銷）後，也取消騎輕型機車的資格。（示意圖／記者季相儒攝）

4. 申辦駕照照片限制放寬

現行申辦駕照需檢附6個月內黑白或彩色照片，4月1日起，參照內政部國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，駕駛可使用最近2年內所攝「正面半身彩色」相片。

5. 現役軍人可考領職業駕駛執照

考量職業駕照並非實際就是從事該職業，再加上公教人員並無考領職業駕照執照限制，因此，交通部刪除現役軍人不得考領職業駕駛執照等規定。

6. 民眾申請國際駕照簽證免填寫書表

由於第三代公路監理資訊系統上線後，可透過電腦鍵入資料完成簽證記事作業，4月1日起，民眾申請國際駕照簽證業務，不須再填書表作業。

7. 民眾可自願放棄或改領較低等級駕照

4月1日起，增訂汽車駕駛人因身心障礙、身體機能退化或其他個人因素，可申請註銷駕照或改領較低等級駕照；但受吊扣駕駛執照處分，需於吊扣期滿後才能申請。