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「區間測速」來了！台61鹿港─伸港段抓超速　年底前上路

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▲台61線鹿港彰濱到伸港將設置區間測速。（圖／彰化縣警局提供）

▲台61線西濱快速道路，鹿港彰濱到伸港將設置區間測速。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線彰化西濱快速道路，沿著海岸採高架闢建，路面起伏，道路環境不良，因為超速造成車禍事故頻傳，因此彰化縣警局交通隊在鹿港彰濱交流道到伸港交流道北上路段，全長9公里實施區間測速，2019年底前配合西濱快速道路全線通車實施。

西濱快速公路（台61線）速限90公里，沿線有台中港、彰濱、六輕等工業區，重車來往頻繁，快速道路又可行駛大型重型機車，隨著各路段逐段通車，交通事故也逐漸攀升，從2016年48件車禍造成1死9傷、106年68件車禍，1死11傷，到2018年底彰化縣路段就發生85件車禍，共造成21人傷亡，其中3件是A1（24小時內死亡）車禍，超速是主要肇事原因。

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▲台61線鹿港彰濱到伸港將設置區間測速。（圖／彰化縣警局提供）

▲台61線西濱快速道路，鹿港彰濱到伸港將設置區間測速。

彰化縣警局交通隊指出，目前的測速取締，是以固定桿及三角架移動式測速器為主，在取締地點前，都依規定設置告示牌，駕駛人往往會忽略超速告示，卻在測速地點前才緊急減速，更容易發生車禍事故。

此套區間測速系統，當車輛通過該偵測區間時，現場端偵測系統便會自動記錄車輛，通過偵測點時間及擷取該車輛通過畫面、車牌號碼，再由後端系統計算該車之通行時間與通行速率，期望導入區間平均速率可大幅增加對速率管制的有效距離，由點的控制轉變為對線的控制，能有效減少車禍發生。

交通隊強調，裝設區間測速系統亦可改善避免如同近期國道發生因處理故障車，遭追撞致員警傷亡案件，有效減少員警在高速、快速道路執法或處理交通事故的風險。

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關鍵字：西濱快速道路,彰濱,台61線,區間測速

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