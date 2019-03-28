W飯店命案「土豪哥」已付300萬　與家屬達成和解共識

▲W飯店郭姓小模命案，朱家龍只願賠償300萬元，日前與郭女家屬達成共識，和解金預料將落在300萬至900萬元中間。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

W飯店內開毒品趴害死郭姓小模案，「土豪哥」朱家龍被判10年有期徒刑，民事部分，台北地方法院開庭，郭女家屬針對朱家龍部分，原求償900萬元，經多次調解，根據律師表示，雙方達成共識，金額不會低於300萬。目前朱家龍已付清300萬元，待法院最後裁定。

朱家龍與酒店經濟洪聖晏、工廠小開蔡逸學等人，於2016年間在W飯店內開趴玩樂。為求盡興，找來郭姓小模等多名女子到場，房間內並有疑似朱家龍帶來的搖頭丸等毒品，用不夠，還找來藥頭江哲瑋等人提供，期間隨人取用，就這樣連續開趴好幾天。

2016年12月7日，郭姓小模因混用多種毒品暴斃，當時朱家龍並未在現場，便由江哲瑋等人將郭女送往醫院，最後還是急救無效。全案偵辦、審理期間，朱家龍皆否認有找藥頭買藥，也否認房間內的不明藥物是他帶來的，對於郭女的死，他強調自己早因工作關係，離開飯店，還曾致電要求留在飯店內繼續開趴的蔡逸學等人「不要再玩了。」

不過蔡逸學等人則皆證稱，毒品應是朱家龍帶來的，不夠用了，朱家龍便拿錢出來，要他們再買。參加開趴的多名女子也表示，就她們所知，該場派對的主辦人是朱家龍。

一審、二審朱家龍等人皆被依《藥事法》轉讓禁藥致人於死罪，判處10年致10年6個月不等刑期，2018年10月，最高法院發回更審，要求針對郭女死因與腎臟病史有無關聯查明。至於江哲瑋、張子奕2人，則分別被判6年6個月、9年有期徒刑定讞，已入監服刑中。

民事部分，郭女家屬原向W飯店、朱家龍等連帶求償2807萬多元，後又追加到3556萬多元。28日開庭，郭女家屬的委任律師透露，先前開庭時，其實雙方已有共識，朱家龍也已付了300萬元，待高等法院再度開庭，將向法官呈報和解進度，而預估，朱家龍部分，和解金額可能在300萬至900萬間。

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