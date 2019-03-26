北市擬實施「區間測速」　交通大隊：「自強隧道首開鍘」

▲北市擬試辦區間測速，目前也在自強隧道安裝系統測試，預計6月完工，年底前啟動。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

新北市萬里隧道是全台第一個啟動「區間測速」的隧道，利用簡單的數學原理「距離除以時間」，計算出車輛通行的速率是否超速，目前台北市擬定自強隧道與辛亥隧道試辦，而自強隧道也將於6月底建置完成，預計年底前啟動。

為了提升交通安全，新北市在萬里隧道建置「區間測速」，針對每個車道設置車牌辨識，利用起點的辨識系統紀錄車輛通行時間，再與終點處車輛通過的時間，利用簡單的數學原理計算出速率。

▲有鑑於藍寶堅尼富少超速「炸隧道」，交通單位擬試辦「區間測速」。（圖／記者趙永博攝）

而新北市除了萬里隧道外，俗稱「九彎十八拐」的北宜公路坪林段，也將於4月開始實施，台北市有鑑於爆發富少開藍寶堅尼撞上維修車釀2死3傷，也將在自強隧道與辛亥隧道設置區間測速，而自強隧道部分目前也正加緊趕工，預計6月份完工，將在年底前啟動測速系統。

北市交通警察大隊表示，從2018年向交通部申請相關經費，執行「區間測速」主要可以精簡取締違規人力，更準確掌握車輛是否車速，如車輛有違規超速情事，也依法將紅單以及照片寄給車主，並依違法程度裁處1千2百元至2萬4千元不等罰鍰。

而網路瘋傳2019年4月份起，將於新生高架實施「區間測速」取締違規，北市交大也說明，「目前擬定自強隧道以及辛亥隧道」，未來可能才會針對新生高架等易超速地點增設「區間測速」取締裝備。

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