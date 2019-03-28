台鐵持刀男臉書異常發文　高中同學23日就投訴：警說無法執行

▲台鐵持刀男高嘉俊移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

地方中心／綜合報導

高姓男子27日在台鐵列車上突亮刀企圖攻擊旅客，他在松山車站被警方制伏，卻詭笑說「我是撒旦」。一名簡姓網友在臉書指出，高男是他高中同學，早發現他臉書發文異常，幾天前就截圖投信到桃園警政信箱，未料員警說「高男無明確犯罪目標，無法執行公權力」，簡男回「該不會要等事情發生才處理吧」，沒想到一語成讖。

高男27日在火車上突亮刀詭笑，前方女乘客先是詢問「為何帶刀」接著趕緊跑下車，高男衝上樓梯邊喊「我要當下一個鄭捷」，警方立即上前壓制逮捕，移送台北地檢署複訊時高男還笑說「我是撒旦」，檢察官訊後依涉嫌恐嚇危害公眾安全等罪嫌重大，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將他收押。

▲松山車站27日傳出一名男子持刀高喊「我要當下一個鄭捷」，這時一位英勇的民眾拿包包大力把男子手上的刀打掉，緊接著站務人員也趕來協助制伏。（圖／讀者提供）

一名簡姓男子看見新聞後，27日晚間在臉書發文表示，該持刀男是他高中同學，並截圖高男在臉書上的異常發文。簡男指出，「最近發現他臉書異常發文，幾天前就已經把所有內容投信到桃園警政信箱，到現在還沒處理」。

▲一名簡姓網友在臉書指出，高男是他高中同學，早發現他臉書發文異常，幾天前就截圖投信到桃園警政信箱。（圖／取自簡姓網友臉書）

此外，簡男看見高男26日在臉書發文「他要成為下一個鄭捷」，當時立即打110，未料員警表示「他（高男）沒有明確犯罪目標，無法執行公權力」，簡男無奈回「該不會要等事情發生才處理吧」，員警也說「只能這樣了」，沒想到一語成讖，高男27日就真的出現在台鐵持刀揮舞，讓簡男嘆「唉...什麼社會啊」。

▲▼台鐵27日發生男子亮刀企圖攻擊旅客事件，一名簡姓網友在臉書指出，高男是他高中同學，幾天前就截圖投信到桃園警政信箱，員警回「無明確犯罪目標，無法執行公權力」。（圖／取自簡姓網友臉書）

高男住在桃園市桃園區一棟老舊公寓4樓，鄰居指出，高男與父母與妹妹同住，父親有工作，妹妹還在念書，家裡平常都只有高男與媽媽在家，印象中，20幾歲的高男沒有工作，但平常會在社區大樓進進出出，見到人很少打招呼，與鄰居幾乎沒有互動，彷彿活在自己世界裡。

鄰居透露，高男「平常就怪怪的」，有時候會喃喃自語，但不會攻擊別人，家人都很和善，27日中午，有2位警察訪查高男的媽媽，了解高男平時作息情況與確認高男是否住這裡，不久，媽媽回答高男確實與家人都住在這棟社區，其餘沒再多說；對於高男自稱是「鄭捷第二」，鄰居都覺得很訝異，沒想到他會犯下如此大錯。



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