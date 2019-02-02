春節連假走台61線別匆匆過　桃園濱海景點多適合慢遊小旅行

▲桃園濱海景點多，位於觀音區的白沙岬燈塔，風景優美。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節九天連假從今天開始，年假出遊如何避開交通擁塞路段，以免飽受塞車苦？公路總局第一區養護工程處指出，台61線桃園路段已於2018年5月全線通車，沿線景點多，建議民眾多使用該路段，到桃園濱海來趟慢遊小旅行，飽覽沿途豐富的自然人文景觀。

第一區養護工程處中壢工務段段長顏建忠2日指出，台61線(西濱快速道路)為台灣西部沿海地區的快速公路，也是全台快速公路中，最長的快速公路。北起於新北市八里區，南迄至台南市安南區。

▲供奉媽祖的保障宮位於觀音區，香火鼎盛，靈驗佑人。▼竹圍漁港可品嚐尚青海鮮、賞海景。（圖／公路總局提供）

然，許多民眾並不知道，台61線桃園路段已於2018年5月全線通車，沿線景點多。桃園段行經蘆竹、大園、觀音、新屋四個行政區，有美食、海景、古蹟、百年廟宇等豐富的自然人文景觀。沿線有竹圍漁港、永安漁港可品嚐尚青海鮮、賞海景；雪白色的白沙岬燈塔與新屋綠色走廊也是新春期間拍照打卡的好去處。

而喜愛歷史建築的朋友們，不妨走訪新屋范姜祖堂客家古宅，還有到百年廟宇草漯保障宮與石觀音甘泉寺新春參拜祈福，歡迎用路人春節連假利用台61線到桃園濱海走春。

顏建忠說，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。