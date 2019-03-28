早上兒告、晚上老子開直播罵賣台！　韓國瑜回國爆氣：陳水扁父子怎麼了

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜為期6天的「經濟之旅」，過程中訪問澳門、深圳、廈門等城市，總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元新台幣，成果相當豐碩。針對陳水扁父子聯手批評，韓國瑜28日返台聯訪時回擊，「早上兒子到法院告我，晚上老子開直播來罵，他們都是身在高雄，看到我們這麼努力，為什麼要這樣？」

▲韓國瑜出訪返台，小港機場接受聯訪。（圖／記者賴君欣攝，下同）



韓國瑜在前日訪問中提到，強烈支持九二共識一說，引起許多人不滿，尤其陳致中前往高雄地院按鈴控告他涉「外患罪」；父親陳水扁則是開直播25分鐘狂罵韓國瑜是白賊，「一次高雄市長騙不夠，還要騙當總統！台灣人善良歸善良，但不能被騙走！」

▲市府官員接機。



對此韓國瑜回擊，「陳水扁開直播罵了20幾分鐘，早上兒子告、晚上老子罵，身在高雄為何不祝福，請問這跟賣台有何關係？我覺得很奇怪。」他面對媒體爆氣，直指這對父子怎麼了，為什麼不祝福呢？

面對賣台說，韓國瑜再次公開澄清，「無論是行程第一天一直到第六天整個團都是一起行動，會見中聯辦就是賣台？高雄市長怎麼賣台？請問帶著老婆、官員要如何賣台？我們只知道賣菜、水果、漁獲，而且哪有人賣台會帶著10個議員去？」

他抨擊，民進黨執政3年，如果有辦法讓人民過好日子、解決低薪問題，可以投你一票，但如果不能把國家經濟弄得有希望、各行各業欣欣向榮，那就不要扭曲，直指別人的作為都是賣台。

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