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社會 社會焦點 保障人權

直播主試鏡控攝影師逼3P　知名音樂製作人也挨告！簡訊露餡了

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▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

直播主控告遭攝影師和助理利用權勢逼迫3P。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北1名年輕亮麗的直播主因為嚮往演藝事業，2018年簽了經紀約，參加試鏡，事後控告試鏡攝影師逼她玩1男2女3P性愛，連她的音樂課老師、知名音樂製作人黃申瀚也被指為共犯，利用她想出道的夢想，使她陷入情色陷阱，但台北地檢署認為被害人說詞反覆，且簡訊內容顯示，被害人3度主動去攝影師家中玩3P，查無性侵事證，28日處分黃等4名被告都不起訴。

這名直播主年僅17歲，2018年剛開始在《17》直播，就因為外型清秀亮麗、身材火辣，被經紀公司看中簽約，由馮姓經紀人找來擔任攝影師的張姓男子（年約50歲），幫被害人與其他新進藝人試鏡，結束後被害人和部分新進藝人被認為是可造之材，安排接受演藝訓練，而張姓攝影師的陳姓女助理（20多歲），也順便一起上課。

被害人指控，她因為新人訓練和陳女熟識後，同年8月就跟著陳女一起到張男住處，當時張男要她們2女在鏡頭前擺出撩人姿勢，但張男沒多久就從鏡頭後面，跑到鏡頭前面，和她們玩起1男2女的性愛遊戲，被害人擔心拒絕的話，可能無法完成星夢，因此委屈配合。

▲▼美腿,高跟鞋,腳,女人,戀腳。（示意圖／取自Pixapay）

▲被害人稱擔心拒絕就不會被捧紅，所以委屈和仁發生性關係。（示意圖／取自Pixapay）

被害人事後跟友人討論，覺得自己遭到性侵，而且是音樂老師黃申瀚和馮姓經紀人共犯，營造出配合就能被她們捧紅的感覺，害她遭張男與陳女「利用權勢」、「違反她的意願」性侵。

黃到案後堅決否認，表示課堂上有許多學生，不可能隨便就說誰會紅，或者要捧紅誰，馮也否認違法。

張男和陳女則坦承與被害人玩3P，但強調從一開始就是被害人自願的，並拿出雙方簡訊紀錄，顯示被害人第1次3P後回家，沒幾天就傳訊「剛上完音樂課，回家收拾一下過去」，請張陳女捷運站接她。

▲▼台北地檢署,北檢。（圖／資料照）

▲台北地檢署檢察官調查後，認為被害人說詞反覆不一，無證據顯示她遭性侵。（圖／資料照）

檢察官認為被害人說詞反覆不一，也無證據顯示被逼發生性行為，因此認定被告罪嫌不足；此外，因被害人未滿18歲，檢察官還把張男的攝影機、硬碟都送交刑事局做數位鑑識，還原確認少數裸女照片中沒有被害人，入鏡可辨識的成年女子到案證稱同意拍照，也無證據顯示張男友拍攝未成年人不雅照片，因此處分全案不起訴。

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關鍵字：3P,直播主,17,演藝事業,黃申瀚,攝影師,試鏡

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