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更新／台61線「槽車翻覆」！易燃液體洩漏　全線封閉逾7hr

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▲▼油槽車翻覆。（圖／記者傅誠翻攝）

▲油槽車翻覆。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

記者傅誠／雲林報導

台61線北上238.3km處21日清晨4時許發生一起化學槽車翻覆事故，造成槽體破裂、內容物異戊二烯（屬易燃液體）洩漏，幸好沒有起火。警消人員指出，目前大型吊車進場中，尚未解除封閉車道，若順利預計2小時內能全線通車。

警消人員指出，該槽車隸屬亞矽亞儲運公司所有，由六輕開往高雄（李長榮化工廠），現場由亞矽亞公司人員及環境事故專業技術小組人員進行移槽作業；至於槽車駕駛，因被玻璃割傷送往北港媽祖醫院救治，目前已無大礙，詳細車禍事故發生原因還有待釐清。

▲▼油槽車翻覆。（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼油槽車翻覆。（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼油槽車翻覆。（圖／記者傅誠翻攝）

▲碎片滿地。

警方初步調查，這輛槽車由六輕廠載運20噸「異戊二烯」液體前往高雄，準備經台61線北上接台78線轉國道1號，行經台61線239.1公里處，疑先擦撞內側護欄，車身旋轉180度後向左側翻，車身保桿、破片散落一地，所幸儲槽保溫層雖然破損，但內層完好，槽內載運的化學液體未外流。

消防人員獲報趕至現場救護時，陳姓駕駛幸運僅受輕傷意識清醒無生命危險，送北港媽祖醫院醫護；業者獲悉後，也連忙設法調度大型吊車趕來救援，為求安全起見，先將儲槽化學液先抽到接應的槽車中，警方估計整個吊掛作業至少要到下午1時才可能結束

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關鍵字：台61線,槽車,異戊二烯

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