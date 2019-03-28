小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜為期6天的訪陸行程結束，28日上午返抵高雄小港機場，一早上千名「韓粉」就在機場外高舉國旗等待韓國瑜，一見到他出現立刻齊聲高喊「選總統救台灣」，場面相當熱鬧。

▲高雄市長韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場，韓粉迎接高喊選總統。（圖／地方中心攝）

韓國瑜此次的訪陸行為台灣帶回了53億的訂單及MOU，但是在大陸行中，韓事先未經申請，就與香港中聯辦、澳門中聯辦、國台辦等官方單位會面，陸委會警告將開罰50萬元，加上民進黨籍議員陳致中已在27日率眾前往地院按鈴申告韓國瑜「外患罪」，人還沒回到台灣已掀起無數波瀾。

▲上千名粉絲聚集機場迎接韓國瑜。（圖／東森新聞）

儘管如此，韓國瑜的人氣依舊不受影響，28日返台就有上千名韓粉前往機場迎接，還高舉國旗及「台灣安全，人民有錢」、「韓國瑜選總統」、「農民的救星」等標語的布條，一見到韓國瑜，更是齊聲高喊「選總統救台灣」，場面極為熱鬧壯觀。

▲韓粉場外聚集遲遲不肯散去。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，因韓粉聚集且為了見韓國瑜而爭相推擠，導致一名老翁不慎跌倒在地，被不知情的韓粉誤以為是在挑釁，紛紛湧上包圍，場面一度緊張，所幸有見義勇為的民眾將他一把拉起，並向對方說明，才化解此次的誤會。

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