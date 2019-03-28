賺上億佣金阿嬤拒繳千萬稅　被管收坐地嚎哭：我沒做壞事

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名80歲李姓婦人間於2011年間因協助某祭祀公業取得多筆土地，取得上億元傭金，期間均未申報綜所稅與贈與稅，反而轉贈7名子孫共1,780餘萬元，2013年遭國稅局查獲後補繳3,000餘萬元綜所稅，但卻拒繳罰鍰與贈與稅1,600餘萬元，國稅局與法務部執行署桃園分署多次催繳都拒絕清償，27日被桃園地院帶回，阿嬤坐在地上哭喊「我沒做壞事」，但仍被裁定強制管收。

▲桃園市80歲李姓老婦因拒繳共計1600餘萬元贈與稅與罰鍰，桃園地院27日裁定管收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

地院調查，李姓婦人被通知在桃園地院開庭，老婦人辯稱不知有漏稅情事，而且她的錢都分給子孫輩了，現在身上沒有錢，親友也求情「阿嬤有失智症，不能被管收。」但桃園分署人員向醫院徵詢得知，李婦罹患輕微阿茲海默症，暫時管收應無問題。

地院指出，李婦確實有隱匿處分財產、拒不清償欠稅等問題，李婦與祭祀公業還有尾款給付訴訟正在進行；但李婦則質疑，若她被關起來，跟祭祀公業訴訟要如何進行？若不能出庭無法陳述意見怎麼辦？可見李婦思緒仍很清楚，應無不得管收情形，因此最後裁准管收。

▲桃園市80歲李姓老婦因拒繳共計1600萬元贈與稅與罰鍰，桃園地院27日裁定管收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

27日上午，李婦被解送台北女子看守所附設管收所時，一度拒絕配合坐在地上哭喊：「我沒做壞事」，陪同執行分署人員說，只要繳清罰款與贈與稅，就可以回家，李婦才心不甘情不願地進入管收所。

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