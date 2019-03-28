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登記參選台南一選區立委初選　顏純左要翻轉溪北　

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▲前台南市副市長顏純左前往民進黨部，登記參選台南市第一選區立委。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市副市長顏純左前往民進黨部，登記參選台南市第一選區立委。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市立委初選即將展開，前台南市副市長顏純左3月28日，前往民進黨部登記參選台南市第一選區立委，由顏純左競選總幹事蔡爾翰、市議員李宗翰、劉米山、陳秋宏、前市議員候澄財、胞兄顏純民醫師陪同，完成民進黨立委初選登記。

顏純左確定角逐新營、鹽水、後壁、白河、東山、六甲、柳營、下營、北門、學甲、將軍11區的立委。顏純左表示，選擇在溪北參加立委選舉，除了自己出生六甲，醫師專業訓練後回下營執業，到目前都住在下營，擔任6年台南縣副縣長、6年台南市副市長，對溪北非常了解，因此以豐富的行政經驗，投入立委選舉，希望能夠進入立法院為溪北的鄉親發聲，顏純左提出完整的政策，為勞工、農民、老人、年輕人，還有整體翻轉溪北的政策。

▲前台南市副市長顏純左前往民進黨部，登記參選台南市第一選區立委。（圖／記者林悅翻攝，下同）

顏純左表示，台南溪北的問題在於：一、總人口急速下降，二、老年人口急速上升，三、孩子急速下降，四、多元就業機會不足，以醫師專業細心的視角，提出六大解方對症下藥：第一點、首先爭取在溪北設置南科衛星園區，增加多元就業機會繁榮地方，並在工業區興建勞工宿舍。第二點、力挺勞工正義，勞工服兵役年資併入退休年資，增加費用由政府支付。第三點、保障農民收入，推動農產品價格保險，並爭取稻米收購價隨物價波動調整。第四點、照顧老人生活，爭取住院看護費用納入健保給付，65歲以上老人住養護機構每個月補助1萬元。

▲前台南市副市長顏純左前往民進黨部，登記參選台南市第一選區立委。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五點、鼓勵青年返鄉，爭取政府青年購屋優惠利率，偏鄉購屋再提高優惠，偏鄉租屋補助五成以上，讓年輕人返鄉就業生活，外地人移居溪北成家立業。第六點、永續台灣、無毒家園，推動政府購賣驗毒試劑贈送家長，讓家長站在反毒第一線，另外更要立法凡販售或提供毒品給未成年者食用，不得假釋，以嚴刑嚇阻。

顏純左擔任輔佐縣市長的期間，發現台南許多的問題，也解決過風災、淹水、登革熱、愛滋病等問題，但是還有許多要為鄉親爭取、要為溪北奉獻的志業，希望能夠前進到立法院，化為主動大力推動與爭取，顏純左懇託鄉親給他奉獻的機會，翻轉溪北、開創新機。

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