民進黨立委初選截止受理　台中3個選區無人登記

▲現任立委何欣純（中）登記黨內初選。（圖／民進黨台中市黨部提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨台中市區域立委初選登記29日下午五點截止登記，有六人完成登記作業，分別為蔡其昌（第一選區）、吳敏濟（第一選區）、張廖萬堅（第四選區）、黃國書（第六選區）、何欣純（第七選區）、翁美春（第八選區），台中市有八個選區，有三個選區沒人登記，將由中央黨部選對會決定徵召人選。

市黨部表示，第一選區有兩人登記，會先針對兩人進行協調，若是在4月17日前仍無法協調成功，將在4月22日至5月17日之間進行民調。

第一選舉區包括大甲、大安、外埔、清水和梧棲，第二選舉區是沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰，第三選舉區是后里、神岡、大雅和潭子，第四選舉區是西屯和南屯，第五選舉區是北屯和北區，第六選舉區是東區、南區、中區和西區，第七選舉區是太平和大里，第八選舉區是豐原、石岡、東勢、新社及和平。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，面對艱困的挑戰要團結一致，也預祝有意參選的同志以團結為前提，展現風範作君子之爭，希望在2020年總統與立委大選中贏得勝選，守住台灣民主自由，為了迎戰2020年，市黨部已備好戰鬥模式，將全力輔選民進黨所推出的總統與立委之選舉。