「桃園周杰倫」彭俊豪參選立委　挑戰綠營艱困選區中壢區

▲「桃園杰倫」彭俊豪參選立委，挑戰綠營艱困選區中壢區。（圖／民進黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，民進黨桃園市黨部受理黨內立委提名登記，迄29日截止共有范綱祥等6人辦理。現任中壢區市議員彭俊豪今天辦理登記表示，大環境選局雖不利民進黨，然身為年輕世代他有責任，要讓民進黨的理念，施政的成績，讓民眾有感，會努力讓自己，成為大家期待的那顆好蘋果。

貌似明星「周杰倫」的彭俊豪，有「桃園杰倫」之稱，是前立委彭添富之子，去年1124以高票連任市議員。七年級生的彭俊豪擁有高學歷，卻平易近人，勤走基層，受到民眾的認同。

而他參選的中壢區被喻為是藍營的主力票倉，也就是綠營的艱困選區。在國民黨經協調不分區立委吳志揚改到第二選區參選後，彭俊豪將與同為市議員、曾任未升格前的中壢市長魯明哲有一番激烈廝殺。

▲▼「桃園杰倫」彭俊豪參選立委，挑戰綠營艱困選區中壢區。（圖／民進黨桃園市黨部提供）

彭俊豪29日辦理登記時，帶了蘋果前往，也由父親前立委彭添富與前縣府建設局長姜松茂等人士陪同辦理，強調雖然大環境不利民進黨，但面對選舉，他充滿信心，因為市長鄭文燦在連任選舉中，中壢的選票勝過對手，這告訴我們，只要努力做出成績，人民就會給我們肯定，他將加倍努力爭取黨的提名，於2020大選贏得勝利。

民進黨桃園市黨部受理2020立委大選，完成黨內提名登記的有：第一選區：鄭運鵬。第二選區：陳賴素美、黃世杰。第三選區：彭俊豪。第四選區：范綱祥、鄭寶清。5. 第五、第六選區：採徵召。