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DPP彰化完成初選登記　第1選區陳秀寶、黃振彥兩強相爭

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▲2020大選，彰化縣民進黨部完成立委領表登記作業。（圖／彰化縣民進黨部提供）

▲彰化縣民進黨完成初選登記，第1選區陳秀寶（右）、黃振彥（左）爭出線。（圖／彰化縣民進黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣民進黨黨內立委初選登記到29日下午截止，除了第2到4選區現任立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月登記，第1選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉與秀水鄉）則有前立委陳進丁女兒也是彰化縣議員陳秀寶、前鹿港鎮長黃振彥登記，2人需協調或民調外，其他選區都可望順利獲得提名。

▲2020大選，彰化縣民進黨部完成立委領表登記作業。（圖／彰化縣民進黨部提供）

▲彰化縣民進黨完成初選登記，第2到4選區現任立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月登記（由左至右）。

在補選立委失利的黃振彥，說沈澱二周後，也聽取選民建議，許多人都要他再出馬，認為他在補選落敗很可惜，應是選民不重視補選投票率低造成，而他基層實力穩定，不論是最後採協調或民調，他都會尊重黨內機制，不論結果如何，若其他人民調贏，他一定會全力支持。

▲2020大選，彰化縣民進黨部完成立委領表登記作業。（圖／彰化縣民進黨部提供）

▲彰化縣民進黨主委邱建富（右2）退出民進黨初選。

前彰化市市長、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富，上午召開記者會宣佈放棄登記，邱建富說，黨內團結比個人成就更重要，民進黨在去年九合一選舉後，整體氛圍低靡，現在團結都不一定會贏，不團結一定會輸，雖他目前的民調比較高，但民調高不一定要選，團結比較重要，所以他決定以身作則退出選舉。

▲2020大選，彰化縣民進黨部完成立委領表登記作業。（圖／彰化縣民進黨部提供）

邱建富說，尤其2020年立委與總統選舉彰化縣需要有人操盤，過去為爭登取黨內提名，黨內同志經常因互不相讓、甚至惡言相向，在初選過後必然傷痕累累難以撫平，種下日後大選不確定因素，為了讓民進黨基層更放心，他決定退出，並肩負起未來全縣輔選重任，力保國會多數，確保台灣民主自由的延續。

▲2020大選，彰化縣民進黨部完成立委領表登記作業。（圖／彰化縣民進黨部提供）

民進黨部表示，鹿港前鎮長黃振彥與縣議員陳秀寶完成登記爭取提名，依照程序應先進行協調，如果協調不成才會進入民調以高低來決定誰能出線 。

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關鍵字：2020大選,立委初選,民進黨,彰化縣

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