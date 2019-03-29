「曾說過選縣長就不選立委」陳歐珀投入立委初選　黨內爆雜音

▲▼民進黨宜蘭立委黨內初選登記29日下午5時登記截止，共有宜蘭前副縣長黃適超，及民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，立委陳歐珀3人登記，但也爆發陳歐珀（上圖）誠信風波。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨宜蘭立委黨內初選登記29日下午5時登記截止，共有宜蘭前副縣長黃適超，及民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，立委陳歐珀3人登記。曾宣誓「參選縣長就不選立委」的陳歐珀被質疑誠信問題，陳歐珀強調，是跳脫個人與政黨考量，在顧全大局下，決定勇敢承擔，與鄉親共同努力，贏得立委勝選。

趕在29日下午5時民進黨宜蘭立委初選登記截止前完成登記的立委陳歐珀，針對他2018年代表民進黨參選宜蘭縣長時，在上地方電視台的鄉親熱線節目中，為拉拔選情，曾公開宣誓說「陳歐珀公開的宣誓，我參選縣長，我就不會再參選立委，這個位置要留給適當的人」一事，陳歐珀說，2018年參選縣長後，深刻體會宜蘭鄉親需要民進黨更貼近民意，4個月來，他積極走訪基層，深刻感受到民眾內心焦慮與企盼。



參加立委初選「這是一種承擔！」陳歐珀表示，宜蘭是民主聖地，這席立委民進黨一定要保住，他跳脫個人與黨派考量，在顧全大局下，審慎做出此決定。他強調，他願意與鄉親共同承擔，讓台灣更好。



而且2020選舉是台灣保衛戰，更是台灣在主權上的歷史關鍵選戰，宜蘭這一席立委非常重要，對台灣、宜蘭來說，民進黨保住這席立委席次才有好未來，他願意與鄉親共同努力。



另，曾有候選人建議陳歐珀可爭取不分區立委席次，陳歐珀指出，民進黨對不分區的提名有通盤性考量，人選多是出自弱勢團體、學者專家而來，他本身是區域立委，從未考量爭取不分區立委席次。

▲2018立委陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長，在地方電視台專訪曾說：「我公開的宣誓，我參選縣長，我就不會再參選立委，這個位置要留給適當的人」。（圖／記者游芳男翻攝）

針對陳歐珀的誠信風波，參加立委初選的宜蘭前副縣長黃適超表示，民主進步黨之所以民主進步，是因為有完整的提名機制，而資格審查權是在黨中央，至於立委陳歐珀說過的話，甚至「誠信問題」，都要交由宜蘭鄉親及選民們，來做檢視。

參加立委初選的民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財說，依照民進黨內初選機制，並沒說是因為那個黨員之前有說過什麼話，就不能參選立委這個選舉，他是樂觀其成，有意願為黨服務，要來承擔責任的人，他都贊成也沒有特別的意見。