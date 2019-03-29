陳歐珀登記立委初選　民進黨宜蘭三人爭一席

▲▼民進黨立委陳歐珀要「接地氣、顧生活、拚建設」，29日下午4時許，在太太徐慧諭的陪同下，完成登記參加宜蘭立委黨內初選。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

立法委員陳歐珀29日下午4時許，在太太徐慧諭的陪同下，前往民進黨宜蘭縣黨部登記參加宜蘭立委黨內初選。陳歐珀表示，民進黨面對2020總統立委艱困選戰，經過審慎考量大局，在鄉親的勸進下，決定勇敢承擔、繼續服務鄉親、建設宜蘭！

目前至29日登記截止，完成民進黨宜蘭立委黨內初選登記的，有宜蘭前副縣長黃適超，及民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，尋求連任的立委陳歐珀，民進黨宜蘭立委黨內初選是形成「三角堵」態勢。

陳歐珀說，在2018年縣長選舉結束後，他深刻感受到民進黨需要更貼近人民，這段期間勤走地方了解基層的需求，也全心推動縣內的重要建設。過年後也陸續接收到來自中央的鼓勵、地方鄉親的勸進，要保住宜蘭這席民進黨立委，台灣、宜蘭才有好未來，因此決定以大局為重，跳脫個人、黨派的考量，勇敢承擔、繼續服務！

陳歐珀表示，除了鄉親勸進的聲音外，還有更多聲音是來自基層的擔憂，2020的選舉勝負不只是單純的政權保衛，更是台灣的主權之戰。因此初選政見是「護臺灣、顧宜蘭」，有四個反對，反對一國兩制、反對簽訂和平協議、反對重啟核四、反對核廢料放置宜蘭；三個訴求，「接地氣、顧生活、拚建設」，讓宜蘭縣在各面向建設繼續完成，未來不只要服務得更好，還要更貼心！