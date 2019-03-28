長大傑出校友王正坤醫師　獲聘博碩士課程諮議委員　導入企業經營實務經驗

記者林悅／台南報導

長榮大學管理學院於3月27日召開博士班與碩士班課程委員會議，討論企業實務經營管理課程與研究方法課程，讓博士與碩士學生於學校修課期間，同時擁有研究能力與就業能力，特聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，擔任諮議委員，導入產業界的實務管理經驗。

會議出席人員除了管理學院林傑毓院長、執行長翁耀臨教授與各科系主任之外，也禮聘企業界的藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，擔任課程諮議委員，導入產業界的實務管理經驗，增加豐富的修課內容，企圖讓碩士生與博士生可以擁有發表學術論文的研究能力與產業界的實務經驗。

長榮大學管理學院指出，博碩士班的課程內容，包含生產作業管理、行銷管理、人力資源管理、研發管理、財務管理、策略管理、企業經營管理實務等領域。此次課程會議，更聚焦在「人力資源、行銷、策略」三大領域，企圖與產業界的「業師」結合，讓學生有更多的彈性領域可以取得博碩士學位，除了朝向學術界研究發展之外，也可以到產業界發揮經營管理長才。

長榮大學傑出校友王正坤醫師，是管理學博士，本身也是皮膚科專科醫師，創辦藝群醫學美容集團，旗下有6家藝群診所與Dr.藝群保養品公司，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長、衛生福利部美容醫學教育訓練諮議會委員與台南市醫師公會理事長。20多年來，把管理學導入藝群集團的文化當中，每週有6個院區的主治醫師聯合讀書會議，持續研讀國外的醫學美容教科書與學術論文，精進每位醫師的醫術，符合管理學的資源基礎理論（Resource-Based View）。

Dr.藝群保養品，從研發、製造、品管、行銷、物流配送，整條價值鏈的條理分明，充分落實生產作業管理、行銷管理、研發管理與策略管理。為了深耕台灣與放眼世界，充分延攬人才，在台灣各城市成立藝群診所分院，進行連鎖經營，發揮人力資源管理的精神。藝群醫美集團20多年來，服務皮膚病患者超過200萬人次，Dr.藝群保養品與面膜在全國寶雅POYA通路與康是美美妝通路銷售的空瓶數量，早已超過88棟101大樓的高度，這些寶貴的實務管理經驗與管理學的學術理論環環相扣。

教育部近年來，相當重視高等教育的多元方向發展，融合學術理論與產業實務經驗。長榮大學博碩士班的課程也配合政府政策，予以精進與調整，引進產業界王正坤醫師擔任諮議委員，結合產學，提供博碩士學生更豐富的學習內容。