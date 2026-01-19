基隆七堵室內兒童樂園「大童區」開幕　謝國樑與童同樂搶先體驗

▲專屬6-12歲！基隆七堵室內樂園大童區啟用 高溜滑梯、火車頭探險超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（19日）上午於七堵室內兒童樂園舉辦「大童區」開幕活動，正式將服務對象擴及6至12歲學齡兒童。市長謝國樑出席與30位孩童一同搶先體驗全新遊戲設施，並聽取長興國小「小小代言人」介紹場館特色；現場規劃趣味闖關與扭蛋活動，氣氛熱鬧歡樂。謝國樑表示，市府持續完善兒童遊憩空間，就是希望讓不同年齡層的孩子，都能在基隆安心成長、快樂探索。

謝國樑指出，市府推動「一區一特色」室內兒童樂園政策以來，累計使用人次已突破53萬，整體滿意度超過99%。此次市府投入新台幣1,292萬餘元，活化七堵樂園周邊空間，打造更符合學齡兒童需求的遊戲場域：其中「探索區」融入七堵舊火車站意象，設置350公分高溜滑梯；「挑戰區」則打造450公分高的「探險號列車」火車頭設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能，也能認識在地鐵道文化。

兒少處長吳雨潔說明，七堵室內兒童樂園大童區將自1月21日起試營運，為兼顧遊戲品質與安全管理，每場次採網路預約15名、現場排隊15名，共30名孩童入場。試營運前五日入場的孩童，皆可參與粉紅泡泡扭蛋活動，增添遊戲驚喜與參與感。

謝國樑也特別感謝副市長邱佩琳先前成功媒合邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業，捐贈小童區相關設施，展現公私協力、共同打造友善兒少環境的成果。

謝國樑最後強調，市府期盼透過多元且具挑戰性的設施設計，激發學齡孩童的想像力與肢體協調能力，讓孩子在探索中學習、在遊戲中成長，打造安全、多元且具在地特色的兒童遊憩空間，讓基隆成為真正對孩子友善、讓家長放心的城市。