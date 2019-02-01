世界美容醫學會議　王正坤提醒音波拉皮潰爛臉歪副作用

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，受邀參加2019世界美容醫學會議，王正坤體驗最新AR醫療軟體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019世界美容醫學會議1月31日到2月2日在法國巴黎會議中心舉行，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，受邀參加此次會議，觀察今年世界美容醫學科技與市場的變化，王正坤特提醒注意音波拉皮潰爛臉歪副作用。

王正坤醫師說，科技日新月異，在會議現場有很多歐美醫師在擴增實境（AR，Augmented Reality）廠商前面排隊，把玩著AR醫療軟體。只要面對鏡頭，手機的軟體就會開始運算，在手機與電腦螢幕呈現自己臉部血管、神經、肌肉、脂肪與骨頭等3D即時影片，隨著頭部移動，可以清楚看到動脈與靜脈在臉部的位置，這種AR的應用，可以用來訓練醫療手術，讓醫師在注射玻尿酸時，避免玻尿酸栓塞血管的臉部壞死或眼睛失明。

王正坤醫師親自上場體驗軟體的功力，對準鏡頭的瞬間，電腦已經把王醫師臉上的血管全部呈現在手機與電腦螢幕當中，在醫療軟體的遊戲互動當中，可以保障病人安全，留下病歷影像資料，並且增進醫病關係。

王正坤醫師表示，在台灣盛行的音波拉皮是沒有傷口的微整形，但是如果能量太強，也是暗藏風險。歐美醫師在會議出示音波拉皮能量太強，導致患者臉部潰爛的照片，或音波拉皮打傷臉部神經，造成臉部歪斜。會議處處提醒醫師要小心，不要貪圖療效，而毫無限制地提高能量。

延續歐美活潑的醫學教育，這次會議增加很多辯論的主題，聘請很多專家，坐上舞台，用專家互相辯論來討論治療事實與疑問。例如:比較全世界不同廠商的皮秒雷射，誰優誰劣？每台雷射的性能都畫成表格圖表，直接比較不同廠商之間的優劣，辯論皮秒雷射蜂巢透鏡或聚焦透鏡與傳統雷射的差異，大家發言都毫不客氣。

王正坤說，世界美容醫學會議的醫療器材展覽現場依舊是歐美與韓國廠商的天下，韓國持續發展各種醫療儀器，搭配韓國醫師到全世界各地演講，吸引世界民眾到韓國接受醫學美容治療。韓國醫美國際知名度很高，抽脂填充臉部的費用也比台灣便宜，而且服務一條龍，韓國醫院每天透過社群軟體追蹤台灣患者病情，患者在韓國手術後，如果急著趕回台灣，也可以在台灣拆線，因為台灣有配合韓國醫美的醫院診所。

王正坤強調，台灣醫師的醫術是一個國際優勢，若要發展台灣的美容醫療觀光，醫師之間，醫療器材廠商之間，醫師與政府之間，都要拋棄成見，正視韓國的發展細節，在每個細節呈現競爭力，台灣才有機會競逐龐大的海外醫美市場。