　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

世界美容醫學會議　王正坤提醒音波拉皮潰爛臉歪副作用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，受邀參加2019世界美容醫學會議，王正坤體驗最新AR醫療軟體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，受邀參加2019世界美容醫學會議，王正坤體驗最新AR醫療軟體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019世界美容醫學會議1月31日到2月2日在法國巴黎會議中心舉行，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，受邀參加此次會議，觀察今年世界美容醫學科技與市場的變化，王正坤特提醒注意音波拉皮潰爛臉歪副作用。

王正坤醫師說，科技日新月異，在會議現場有很多歐美醫師在擴增實境（AR，Augmented Reality）廠商前面排隊，把玩著AR醫療軟體。只要面對鏡頭，手機的軟體就會開始運算，在手機與電腦螢幕呈現自己臉部血管、神經、肌肉、脂肪與骨頭等3D即時影片，隨著頭部移動，可以清楚看到動脈與靜脈在臉部的位置，這種AR的應用，可以用來訓練醫療手術，讓醫師在注射玻尿酸時，避免玻尿酸栓塞血管的臉部壞死或眼睛失明。

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，受邀參加2019世界美容醫學會議，王正坤體驗最新AR醫療軟體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師親自上場體驗軟體的功力，對準鏡頭的瞬間，電腦已經把王醫師臉上的血管全部呈現在手機與電腦螢幕當中，在醫療軟體的遊戲互動當中，可以保障病人安全，留下病歷影像資料，並且增進醫病關係。

王正坤醫師表示，在台灣盛行的音波拉皮是沒有傷口的微整形，但是如果能量太強，也是暗藏風險。歐美醫師在會議出示音波拉皮能量太強，導致患者臉部潰爛的照片，或音波拉皮打傷臉部神經，造成臉部歪斜。會議處處提醒醫師要小心，不要貪圖療效，而毫無限制地提高能量。

延續歐美活潑的醫學教育，這次會議增加很多辯論的主題，聘請很多專家，坐上舞台，用專家互相辯論來討論治療事實與疑問。例如:比較全世界不同廠商的皮秒雷射，誰優誰劣？每台雷射的性能都畫成表格圖表，直接比較不同廠商之間的優劣，辯論皮秒雷射蜂巢透鏡或聚焦透鏡與傳統雷射的差異，大家發言都毫不客氣。

王正坤說，世界美容醫學會議的醫療器材展覽現場依舊是歐美與韓國廠商的天下，韓國持續發展各種醫療儀器，搭配韓國醫師到全世界各地演講，吸引世界民眾到韓國接受醫學美容治療。韓國醫美國際知名度很高，抽脂填充臉部的費用也比台灣便宜，而且服務一條龍，韓國醫院每天透過社群軟體追蹤台灣患者病情，患者在韓國手術後，如果急著趕回台灣，也可以在台灣拆線，因為台灣有配合韓國醫美的醫院診所。

王正坤強調，台灣醫師的醫術是一個國際優勢，若要發展台灣的美容醫療觀光，醫師之間，醫療器材廠商之間，醫師與政府之間，都要拋棄成見，正視韓國的發展細節，在每個細節呈現競爭力，台灣才有機會競逐龐大的海外醫美市場。

ET快訊
曾莞婷泳池辣曬「CD奶」！網驚：光碟都變形了
人權攝影師遭爆伸魔爪！找嫩妹出差2周「每晚性侵」
與世界隔著塑膠！泡泡男孩12年首次走出來　病逝前終於碰到媽媽

關鍵字：美容醫學,王正坤,音波拉皮,副作用

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

她刻意坐很遠...鈕承澤逼近「扯掉暗扣」指侵！女助理下體撕裂傷

影／被害女嚇到縮在沙發上哭　檢怒批鈕承澤用「與有過失」企圖脫罪

影／趕不及的過年！北漂工作「隔天回家」團圓　2兒女與阿嬤卻遭惡火奪命

影／台南大火釀3死！勇嬤「肉身護2孫」緊抱在懷不鬆手　仍遭火舌無情吞噬

快訊／苗栗竹南驚見男女浮屍　「腰部纏繞紅線」疑當地情侶殉情

高市府觀光局民政局攜手　邀信眾參拜關帝廟祈願財運亨通

高雄走春新景點　愛河之心星光閃耀換新妝

鄭文燦9天年假到100家廟宇參香　做「麻油雞燉飯」犒賞家人

陸客不來受「連帶影響」　南鯤鯓代天府：看到台灣的變遷縮影

中壢警春節連假服務不打烊　規劃交通疏導措施

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

高市府觀光局民政局攜手　邀信眾參拜關帝廟祈願財運亨通

高雄走春新景點　愛河之心星光閃耀換新妝

鄭文燦9天年假到100家廟宇參香　做「麻油雞燉飯」犒賞家人

陸客不來受「連帶影響」　南鯤鯓代天府：看到台灣的變遷縮影

中壢警春節連假服務不打烊　規劃交通疏導措施

卓榮泰：台南決勝總動員　一定要讓郭國文順利當選立委

世界美容醫學會議　王正坤提醒音波拉皮潰爛臉歪副作用

竹市祭2千萬促節能　冷氣冰箱舊換新每台最高補助3千

年節大掃除　竹市環保局籲勿隨意棄置廢棄物

8旬翁坐分隔島不斷發抖　女警細心照顧協助找到家人

大溪驚傳毒狗案！一月大幼犬遭砍前肢虐殺　飼主喊話兇手：必遭報應

湖人追AD提5套交易方案　波波維奇勸鵜鶘總管「不要屈服」

文財神武財神拜對更加持　春節走春人擠人除夕夜11點記得迎財神

老司機也路怒症爆發！　陸網友整理「國內開車五大怪象」

永豐餘年前人事大地震　延攬蔡維力擔任總座2月19日上任

影／2肥嫩土撥鼠路邊大跳「愛情探戈」　網萌翻：是蠟筆小新

年終大掃除來了！日本DUSKIN攜手康是美　搶攻除舊佈新商機

台大正妹「高衩牛仔緊身裙」S型下腰　KID加碼塞紅包

賭場藏身二手家具行　27賭徒被擒1人爬鐵絲網割傷腿

從新聞得知噩耗　忠仁同學悼：一起打投幣式電動的日子，只能成回憶了

為養1家9口轉當AV女優！　她宣布引退：想當普通女生

地方熱門新聞

AIPH沒收入取消花博資格？台..

李佳芬年前同歡院童　募到80萬..

花蓮壽豐溪床埋死豬　動防所明開..

最靈財神廟北港武德宮　助老闆賺..

美生菜外銷上海　魏應充功不可沒

陳筱諭向「扁媽」拜年　決心力抗..

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

取締白牌車　台東監理站春節加強..

烏魚子佐餐比賽　翰品酒店獲金牌

學甲慈濟宮　保生紀念金幣啟運

太平山UFO出沒？白點緩升影片..

新春何處去　嘉義特色旅店任你選

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改..

更多熱門

相關新聞

專家曝「5網友超愛減肥法」沒用！

冬天靠著衣物的遮蔽，讓人不知不覺在大餐狂嗑情況下，肚子越來越圓卻渾然不知嗎？肥胖是種會呼吸的痛，讓你買衣服也痛、秤體重也痛，體檢報告一拿到更是各種紅字，心痛不已嗎？英國BBC曾記錄醫師解剖一名107公斤肥胖女屍的過程，並直接展現肥胖者的病態內臟，結果讓人不寒而慄。

上海交通大學　參訪藝群皮膚科診所

化治藥事照護　讓癌患正確用藥

台灣美容醫療觀光　王正坤提建言

13歲少女服克流感後幻聽　12樓跳窗亡

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

高雄哥刮刮樂中5000　實領超悲劇

狄鶯終於露面！排隊等吃8千元台菜

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

蔡依林帥爸曝光！父女3人五官神複製

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面