地方 地方焦點

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

▲桃園市消防協會會員大會呂長安蟬連理事長

▲桃園市消防協會會員大會，呂長安（右）蟬連理事長。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市消防協會於119消防節前夕，在桃園區鉑宴會館舉辦第15屆第1次會員代表大會，改選理監事及理事長，由現任理事長呂長安高票獲得連任。呂長安表示，未來將持續強化協會凝聚力，推動專業交流與教育訓練，並主動關懷消防同仁需求，成為第一線消防人員最堅強的後盾，共同守護城市安全。

副市長王明鉅出席大會表示，消防工作是城市治理中最重要的一環，桃園擁有密集的產業聚落與快速的人口發展，面對各類複合型災害，消防體系的責任日益加重。王副市長特別感謝消防協會長期對消防工作的支持，從硬體設備、軟體資源到人員關懷，皆提供了莫大助益，市府將攜手協會，持續精進救災量能，建構韌性的城市安全網絡，共同守護宜居桃園。

▲桃園市消防協會會員大會呂長安蟬連理事長

▲桃園市消防協會會員大會。（圖／市府提供）

桃園市議會副議長李曉鐘表示，感謝消防人員不分日夜守護市民安全，並肯定桃園市消防協會持續凝聚會員力量，協助推動消防工作精進，期盼各界共同支持消防體系發展，讓城市安全更有保障。

消防局指出，市府近年持續提升消防量能，包含人力補充、裝備車輛更新、智慧救災系統導入，以及無人機與消防機器人等科技應用，同時整合緊急醫療體系，提升救災救護效率，並透過跨局處合作強化公共安全治理，逐步建構更具韌性的城市安全網絡；未來也將持續與桃園市消防協會攜手合作，共同守護安全、宜居的桃園。

包括：立法委員牛煦庭、桃園市議會副議長李曉鐘、市議員張桂綿、張碩芳、錢龍、許清順、市府消防局長龔永信、建管處長莊敬權、桃園區副區長邱創正、桃園市消防協會理事長呂長安、前理事長呂學萬等均一同出席活動。

相關新聞

桃園市消防協會理事長交接

桃園市消防協會理事長交接

桃園市消防協會第11、12屆理事長陳信忠、呂學萬，8日舉行交接，同時表揚25名績優消防及義消人員。消防局長胡英達表示，消防協會與該局向來互動密切，期待新任理事長呂學萬上任後，帶領消防協會協助該局，推動消防安全及救助等工作，讓民眾看見消防、認識消防、追求零災害，打造優質防災城市。

