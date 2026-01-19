拜拜忘了在燒水！善化煮食冒煙驚魂　消防提醒：人離火一定要熄

▲台南市善化區住戶拜拜忘記關火，鍋子燒乾冒出濃煙，幸好及時發現未釀災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「只是上樓拜拜一下，差點就出事。」台南市善化區19日上午11時許發生一起煮食不慎冒煙案件，屋主在三樓神明廳拜拜時，遺忘一樓正在燒熱水，導致鍋子燒乾冒出濃煙，所幸鄰居機警發現異狀立即報案，加上屋主及時關閉爐火，才未釀成火災。

消防局指出，119接獲通報後，立即派遣善化分隊前往查看，消防人員到場時，火勢已由屋主自行熄滅，現場僅見鍋具燒焦，未造成任何人員傷亡與財物損失。經了解，起火原因為屋主離開廚房後未關閉爐火，長時間乾燒導致冒煙。

第四大隊大隊長蔡國保表示，煮食不慎長期為轄內住宅火警最主要原因之一，尤其「人離火未熄」是最常見的關鍵風險。呼籲民眾使用明火設備時，應選擇具備熄火安全裝置、溫度感知或時間異常自動遮斷功能的爐具，並養成離開廚房前確認關火的習慣。

消防局長楊宗林也提醒，年節將近，家中拜拜、煮食、用電頻率增加，更應提高警覺，落實用火、用電安全；建議居家安裝住宅用火災警報器，能在火災初期即時示警，爭取寶貴應變時間，為家人生命安全多一道防線。

消防局再次呼籲，煮食時切勿離開視線，「人離火一定要熄」，不要讓一時分心，變成一場無法挽回的意外。