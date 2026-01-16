　
    • 　
>
地方 地方焦點

用路人請注意！　大園區中正東路部分路段1/19日起全線封閉

▲大園區中正東路部分路段1/19日起全線封閉

▲大園區中正東路一段部分路段1/19日起全線封閉。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府推動「桃園航空城計畫」，目前優先開發區工程已完成主要建設並進入驗收程序，其餘區域則聚焦於關鍵公共設施與防災工程施作，確保整體開發兼顧居住安全與長期使用需求，並配合排水工程推進，大園區中正東路一段部分路段，1月19日起將實施全線封閉，改道說明如下：

一、埔心一路路口至桃航三路區間自115年1月19日至116年2月2日止全天改道施工。
二、施工期間請經由桃航三路及埔心一路改道通行，或經由群英大道(原大竹南路)及航青路替代改道。
三、大埔心站及埔心國小站兩處公車站牌配合遷移、公車路線改道。

▲大園區中正東路部分路段1/19日起全線封閉

▲桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程封閉改道地段。（圖／市府提供）

航空城工程處指出，本次施工係為辦理1-1-60M(航空城大道)尚未完成之排水箱涵工程，將既有下水道系統向上游延伸約180公尺，以改善埔心100-21號一帶過往易淹水問題。配合道路全線封閉措施，考量車輛轉向視距及路口平均延滯情形，中正東路與埔心街路口將實施禁止左轉管制，並於上游路段提前設置告示牌面，施工區周邊預留在地居民進出通道，維持日常通行需求。

▲大園區中正東路部分路段1/19日起全線封閉

▲桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程改道措施及告示位置。（圖／市府提供）

排水箱涵工程完成後，將可有效提升埔心地區整體排洪效能，降低豪雨期間積淹水風險，進一步強化區域防災韌性。後續也將持續整合道路、公園與公共設施建設，逐步完善航空城生活圈機能，打造交通順暢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

