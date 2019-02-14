台南市警一分局與成大EMBA校友　感謝警察民力春安維護辛勞

▲政論名嘴台南市謝龍介議員也是王正坤醫師的成大EMBA同班同學，全體成功大學EMBA師生，預祝謝龍介立委補選脫穎而出順利當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警力有限，民力無窮，2019春節安全維護工作在警察、義警、民防、志工、民眾與企業界同心協力之下，順利完成工作，台南市警一分局在春節期間，不眠不休，迅速偵破驚悚的台南分屍案，也獲得警政署長親訪一分局，慰問執勤員警的辛勞。

身為台南警一分局義警第一中隊中隊長的王正坤醫師，特宴請義警中隊全體隊員、市警一分局與成功大學EMBA各界校友，熱鬧非凡，感謝警方無時無刻都在保護民眾的安全，感謝台南市各企業界支持警方治安工作。



義警為自願協助地方治安、交通的民眾，輔佐警力的不足，維護地方交通及治安安全。身為義警第一中隊中隊長的王正坤醫師，也推薦很多醫師與成大EMBA企業家擔任義警顧問，與社會各界一起協助警方治安工作。

出席的台南市衛生局長陳怡呼籲義警與民眾，一起幫忙監控登革熱疫情，一起消滅病媒蚊的孳生源，打造台南健康城市。市警一分局長鄭榮崑也跟王正坤醫師一起獻唱一首「朋友」，感謝所有義警朋友們對於治安工作的付出。





王正坤醫師為藝群醫學美容集團總裁，旗下有6間藝群診所與Dr.藝群保養品公司，曾經擔任台南市醫師公會理事長、大台南觀光聯盟理事長、成大EMBA校友總會理事長與中華民國醫用雷射光電學會理事長，出席的人士除了義警民防志工之外，也包含了成大蔡明田教授、王明隆教授、民視台灣學堂蔡惠婷教授、長榮大學李元墩教授，成大EMBA歷任理事長，企業界成大校友與台南地檢署檢察官。

知名政論節目名嘴的台南市謝龍介議員也是王正坤的成大EMBA同班同學，在餐會上，謝龍介以幽默風趣的口吻博得滿堂喝采，從抵達會場開始，合照不斷，展現高人氣。全體成功大學EMBA師生一起上台，幫謝龍介高喊當選，預祝謝龍介於此次立委補選脫穎而出，能夠順利當選。