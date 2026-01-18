　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

▲立委廖偉翔與運彩公會到校致贈羽球，支持永春國小基層羽球運動發展。（圖／記者游瓊華攝）

▲立委廖偉翔與運彩公會到校致贈羽球，支持永春國小基層羽球運動發展。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市南屯區永春國小，雖然沒有編制內的羽球隊，卻有一群每週固定進出球場的孩子與家長，在放學後的燈光下揮拍練習。由家長自發發起的「家委盃羽球賽」，至今已邁入第八年，從最初的社團活動，逐漸發展為全校師生與家庭共同參與的運動傳統，也讓羽球成為串聯校園與家庭的重要力量。

每週兩次的課後時光，永春國小球場總能見到親子並肩練球的身影。家長陪著孩子撿球、對打、調整動作，在來回揮拍與汗水交織間，不只提升孩子的體能與專注力，也拉近了親子距離。這股從校園延伸到家庭的運動風氣，讓羽球不再只是課後社團，而成為家庭共同生活的一部分。

立法委員委廖偉翔偕同運彩公會前往永春國小，致贈5箱、共1800顆優質羽球，總價值約10萬元，為校園羽球活動補充重要資源。他表示，看到非正式課程的社團活動，能被經營得如此扎實，甚至發展成全校性的親子傳統，令人印象深刻，也希望透過實際支持，讓「親子一起動」的精神持續在校園中傳承。

運彩公會理事長何昱奇也透過助理表示，羽球運動在校園蓬勃發展，並進一步吸引家長投入，促進親子互動，是一件令人開心的事，期盼透過這次捐贈，為基層體育盡一份心力，讓孩子在運動中健康成長。

永春國小校長蕭俊勇指出，學校辦學的重要目標之一，就是協助孩子發掘多元智慧與潛能，而羽球社團正是孩子展現自我、建立自信的重要舞台。家委盃羽球賽參賽人數逐年成長，從去年的101人增加到今年的128人，顯示運動風氣已深植家庭日常，也反映家長對孩子陪伴與支持的投入。

家長會長李俊葦表示，家委盃不只是競技比賽，更是一段家長陪著孩子成長的珍貴時光。能在校園裡一起流汗、一起加油，是許多家庭最期待的回憶，也感謝社會各界的支持，讓孩子在安全且資源充足的環境中，盡情揮拍、累積自信。

為讓更多師生參與，永春國小每年固定舉辦兩項羽球賽事，上半年由以學生個人為主的「家委盃」揭開序幕，下半年則由親子組隊的「親子盃」接力登場。今年度家委盃於今（18）日在校內夢幻城堡羽球場熱鬧開打，從低年級到高年級的小選手輪番上陣，展現平日練習成果，也預期再度為南屯地區帶來一波校園運動熱潮。

▲立委廖偉翔與運彩公會到校致贈羽球，支持永春國小基層羽球運動發展。（圖／記者游瓊華攝）

▲家長會與校方攜手推動羽球活動，讓運動成為家庭共同的美好回憶。（圖／記者游瓊華攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

廣受好評！　桃園葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展延長展期

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

帶小孩去公園玩…機車竟被警查失竊！　家長：誰會騎贓車載小孩

佛光山金光明寺寒冬送暖12年　劉和然：感謝宗教力量撫慰人心

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀

新北藥師佛文化節圓山登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

東挖西挖「遍地施工」惹民怨　年節將至金門道路挖補亂象多

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

廣受好評！　桃園葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展延長展期

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

帶小孩去公園玩…機車竟被警查失竊！　家長：誰會騎贓車載小孩

佛光山金光明寺寒冬送暖12年　劉和然：感謝宗教力量撫慰人心

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀

新北藥師佛文化節圓山登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

東挖西挖「遍地施工」惹民怨　年節將至金門道路挖補亂象多

圓周率π能否通關《寶可夢》？美數學家發論文「邏輯可行」

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

雲頂夢號新加坡啟航　一站式海上度假皇宮體驗

在海上與魔法相遇　2026迪士尼探險號亞洲首航

新加坡星玩法　海陸雙享大升級

RAIN用肌肉拿捏粉絲

地方熱門新聞

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

金門「這支消防栓」　消防員優惠

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

走訪桃園北橫風光　2026角板山行館梅花季登場

何志偉：打造桃園成迪士尼

馬祖新村馬幼藝所　《魔法包子鋪》登場　

第322戶完工！做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

龜山警走進世紀綠能工商　宣導安全用路觀念

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

清境農場65週年場慶暨奔羊節系列活動1/24起跑

更多熱門

相關新聞

林俊易38分鐘印度賽封王了

林俊易38分鐘印度賽封王了

台灣「左手重砲」林俊易18日迎來本季首場冠軍戰，在超級750系列印度羽球公開賽男單決賽，對決世界排名第4的強敵印尼名將克里斯帝（Jonatan Christie），林俊易耗時38分鐘，以21比10、21比18直落二擊潰對手，捧起生涯首座超級750系列賽男單冠軍，為自己的職業生涯寫下全新里程碑。

東勢殯儀館前館長涉性騷女員工　調職+申誡2次

東勢殯儀館前館長涉性騷女員工　調職+申誡2次

國民黨新北、台中難整合　基層焦慮憂陷內耗

國民黨新北、台中難整合　基層焦慮憂陷內耗

左手重砲林俊易　挺進印度賽男單決賽

左手重砲林俊易　挺進印度賽男單決賽

登「谷關七雄」夫猝死！妻伴屍等直升機吊掛

登「谷關七雄」夫猝死！妻伴屍等直升機吊掛

關鍵字：

永春國小羽球親子運動台中

讀者迴響

熱門新聞

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

恭喜！　3生肖馬年走好運

張菲被拍信義區買甜點！

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面