沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

▲立委廖偉翔與運彩公會到校致贈羽球，支持永春國小基層羽球運動發展。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市南屯區永春國小，雖然沒有編制內的羽球隊，卻有一群每週固定進出球場的孩子與家長，在放學後的燈光下揮拍練習。由家長自發發起的「家委盃羽球賽」，至今已邁入第八年，從最初的社團活動，逐漸發展為全校師生與家庭共同參與的運動傳統，也讓羽球成為串聯校園與家庭的重要力量。

每週兩次的課後時光，永春國小球場總能見到親子並肩練球的身影。家長陪著孩子撿球、對打、調整動作，在來回揮拍與汗水交織間，不只提升孩子的體能與專注力，也拉近了親子距離。這股從校園延伸到家庭的運動風氣，讓羽球不再只是課後社團，而成為家庭共同生活的一部分。

立法委員委廖偉翔偕同運彩公會前往永春國小，致贈5箱、共1800顆優質羽球，總價值約10萬元，為校園羽球活動補充重要資源。他表示，看到非正式課程的社團活動，能被經營得如此扎實，甚至發展成全校性的親子傳統，令人印象深刻，也希望透過實際支持，讓「親子一起動」的精神持續在校園中傳承。

運彩公會理事長何昱奇也透過助理表示，羽球運動在校園蓬勃發展，並進一步吸引家長投入，促進親子互動，是一件令人開心的事，期盼透過這次捐贈，為基層體育盡一份心力，讓孩子在運動中健康成長。

永春國小校長蕭俊勇指出，學校辦學的重要目標之一，就是協助孩子發掘多元智慧與潛能，而羽球社團正是孩子展現自我、建立自信的重要舞台。家委盃羽球賽參賽人數逐年成長，從去年的101人增加到今年的128人，顯示運動風氣已深植家庭日常，也反映家長對孩子陪伴與支持的投入。

家長會長李俊葦表示，家委盃不只是競技比賽，更是一段家長陪著孩子成長的珍貴時光。能在校園裡一起流汗、一起加油，是許多家庭最期待的回憶，也感謝社會各界的支持，讓孩子在安全且資源充足的環境中，盡情揮拍、累積自信。

為讓更多師生參與，永春國小每年固定舉辦兩項羽球賽事，上半年由以學生個人為主的「家委盃」揭開序幕，下半年則由親子組隊的「親子盃」接力登場。今年度家委盃於今（18）日在校內夢幻城堡羽球場熱鬧開打，從低年級到高年級的小選手輪番上陣，展現平日練習成果，也預期再度為南屯地區帶來一波校園運動熱潮。

▲家長會與校方攜手推動羽球活動，讓運動成為家庭共同的美好回憶。（圖／記者游瓊華攝）