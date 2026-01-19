　
    • 　
>
地方 地方焦點

「萬馬奔騰・璀璨馨生」　新竹犯保115年度春節關懷活動登場

▲115年度春節關懷活動，以「萬馬奔騰・璀璨馨生」為主題。（圖／新竹振道有線電視提供）

▲115年度春節關懷活動，以「萬馬奔騰・璀璨馨生」為主題。（圖／新竹振道有線電視提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歲末年終之際，犯罪被害人保護協會臺灣新竹分會（下稱新竹分會）於115年1月18日18時，假新竹國賓大飯店十樓國際廳舉辦115年度春節關懷活動，以「萬馬奔騰・璀璨馨生」為主題，邀請重大案件遺屬、重傷害案件之被害人與其家屬齊聚一堂，共計約100戶馨生家庭、300人次參加，在溫馨的節慶氛圍中，傳遞支持、理解與陪伴的力量。

活動當天，法務部政務次長黃世杰、保護司副司長林秀敏、臺灣新竹地方檢察署代理檢察長姜貴昌、主任檢察官黃振倫、蔡宜臻、洪松標等蒞臨現場，並親自關懷與鼓勵馨生人，表達對他們的支持與祝福。

犯罪被害人保護協會（下稱總會）董事長張斗輝表示很高興能來到新竹與馨生人一起參加新春關懷餐會，在年前與馨生家人一起感受年節的溫暖與喜氣。犯保協會秉持「一路相伴」的精神，從法律協助、心理支持、生活照顧到就學就業、急難與重傷照顧等面向，努力把每一份服務做得更即時、更到位。所以我們連結了慈濟、台新與全聯等多項資源，加強重傷被害人的照顧與復能，讓需要長期支持的家庭，在復原路上多一份踏實的依靠。我今天也要特別感謝在座的陳進興主委與遠東巨城購物中心的羅仕清總經理，大力支持與推動馨生市集，讓全國的犯保馨生商品可以在這麼好的百貨平台進行展售，所以去(114)年11月的銷售額突破新臺幣300萬的歷史新高！

犯保一路以來，都把馨生人放在最重要的位置。今天正是為在座所有馨生朋友們特別安排的活動，希望大家在這裡，彼此加油、彼此打氣，吃一頓熱鬧的年節飯、看看表演、聊聊天，感受到協會關懷的暖意。

感謝新竹分會主委、委員與工作團隊，用心規劃這麼溫暖的活動。春節，是祝福的日子。最後，祝福大家新的一年平安順心、健康如意，也祝今天的活動圓滿成功。讓我們一起帶著平安喜樂與祝福，迎接嶄新的一年。

主任委員陳進興於致詞時表示，新竹分會始終站在被害人身旁，陪伴他們走過最艱難的時刻。社會與時間不斷向前奔流，但對被害人而言，創傷往往讓生活停留在事件發生的那一刻。新竹分會的角色，正是在這樣的縫隙中，穩穩接住每一個需要被理解與支持的生命，讓被害人及其家庭知道，他們並不孤單。

新竹分會長期深耕犯罪被害保護服務，深知重傷害被害人及其家庭所承受的，不僅是身體傷痛，更是漫長且反覆的身心調適歷程。本次活動即是為被害家庭提供一個被看見、得以喘息的空間，讓陪伴不只是口號，而是持續且具體的行動。

活動中提到的「萬馬奔騰」，呼應社會快速前進的現實，也提醒在制度與效率之外，更需為被害人保留被照顧與被理解的空間。特別安排由重傷害被害人主要照顧者所組成的太鼓表演，照顧者在練習與演出過程中相互支持、協力完成，呈現長期承擔照顧責任所累積的韌性與能量，讓其付出在公開場合獲得肯定，也成為被溫柔接住的重要時刻。

新竹地檢署代理檢察長姜貴昌於致詞時表示，現代司法不僅追求依法偵辦與有效追訴，更重視「柔性司法」的實踐，將關懷與理解納入司法運作之中。透過與犯罪被害人保護協會的密切合作，於案件發生後即時啟動被害關懷與資源轉介機制，使被害人在面對司法程序的同時，也能感受到制度背後的溫度與支持，讓司法成為陪伴復原的重要力量。

此外，由安薪計畫班級帶來的演出，係在長期陪伴與穩定課程累積下逐步完成。學員多為歷經重大創傷的被害人及其家屬，透過課程中的肢體練習、團體互動與彼此支持，慢慢找回對身體的信任與對生活的掌握感。演出中以溫和而堅定的肢體語言，呈現從受創、調適到重新站穩腳步的歷程，不僅展現個人復原的努力，也體現同儕陪伴與專業引導所帶來的支持力量，具體呈現新竹分會多年來深耕安薪計畫、穩定陪伴被害人走過復原歷程所累積的重要成果。

新竹分會未來將持續以熱忱、愛心、耐心與專業，在萬馬奔騰的世界中，結合柔性司法精神，穩定守護每一位犯罪被害人及其家庭，陪伴他們邁向安心生活與璀璨馨生。

竹市國家清潔月啟動　邀全民動員大掃除

為提升城市環境品質並迎接農曆新年，新竹市政府今(16)日於將軍村舉辦「115年新竹市國家清潔月啟動儀式」，新竹市長高虹安宣布自即日起至2月15日展開全市環境清潔行動，並以身作則攜手里民一同撿菸蒂、清淤。高虹安表示，今(115)年竹市以「馬力全開大掃除・馬上乾淨迎新年」為主題，結合年終大掃除習慣，號召機關、學校、企業、里鄰社區及青年學子共同參與，展現全民動員、齊心守護環境的行動力。

竹市與波蘭格利維采市簽署合作意向書

新竹市年前紅包來了　5000元消費金45萬人受惠

青年敢拚竹市敢挺

竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

