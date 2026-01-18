　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀

▲▼花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議。(圖／花蓮縣政府提供，下同)

地方中心／花蓮報導

有關光復堰塞湖洪災罹難者家屬義務律師團發布新聞稿提請刑事告訴一案，花蓮縣政府表示，面對台灣史上首次發生之堰塞湖型洪災，縣府皆依法與中央、公所等各級政府密集召開整備會議及災防工作。今(18)日再次重申並呼籲外界，本案目前已進入司法階段，尊重司法調查，呼籲外界面對錯誤訊息勿輕信或轉傳，避免造成家屬二次傷害。縣府對所有罹難者及失蹤者家屬表達最深的哀悼，並再次摘要說明事件如下。

花蓮縣政府說明，有關撤離工作，縣府及各級政府依《災害防救法》進行權責分工，9月21日11時林保署發布黃色警戒，縣府即要求公所啟動預防性撤離作業。9月21日下午17時樺加沙颱風中央災防會報指揮官劉世芳部長會議結論：原8月12日撤離259戶，改「依NCDR國家災害防救科技中心套圖1800戶版本(約8000人)」，至晚間19時才取得中央套圖資料，匡列人數增加11倍之多，也是台灣史無前例撤離規模，9月22日農業部林保署發布紅色警戒，縣府亦依《災害防救法》要求鄉公所災害應變中心進行強制撤離作業。

▲▼花蓮堰塞湖。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣光復鄉堰塞湖2025年9月發生洪災。

縣府表示，面對史上首例撤離規模，依《災害防救法》第35條規定，縣府及中央皆應「主動」協助；9月21日發布黃色警戒起，縣府除依法要求公所進行撤離，並派警察局、消防局、及國軍預置兵力及軍卡及地方協勤民力，依災防法交由光復鄉災害應變中心統一調度指揮，協助民眾撤離與廣播，並在歷次樺加沙颱風中央災防會報提請中央加派國軍及軍車協助撤離。

縣府補充說明，災前歷次會議，縣府及公所亦多次請中央積極處理堰塞湖風險，以8月11日整備會議為例，當時農業部林保署估算影響範圍為保全戶為5村259戶697人，會議主席縣府秘書長饒忠即表示，「農業部林保署應透過專業工程拆彈民眾才能安心」、「如果潰壩等於山洪爆發，經濟部九河分署的馬太鞍溪開口堤必須補強，且強度一定要夠」「另外農業部也必須《施放海嘯警報》」強調於中央業管範圍內應徹底移除堰塞湖風險、提高警報作為、加強提防補強等積極作為。

縣府也指出，中央歷次估計影響戶數差距甚大，舉例8月11日整備會議估保全戶為5村259戶697人，9月17日「農業部專案小組」第二次會議，下修為「三鄉鎮5村里、45人」，9月21日上午中央災害應變會議，農業部林保署(陽明交大)建議撤離180戶，而到傍晚內政部長改為裁示撤離1800戶(約8000人)。

花蓮縣政府再次對於此次台灣史上首次發生之堰塞湖洪災所造成24位罹難者及失蹤者，深感不捨與哀悼，縣政府表示全案依法接受檢視與調查，如果有該負的負責絕不迴避！並向所有罹難者家屬及所有受災戶表達最深切的慰問與哀悼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

廣受好評！　桃園葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展延長展期

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

帶小孩去公園玩…機車竟被警查失竊！　家長：誰會騎贓車載小孩

佛光山金光明寺寒冬送暖12年　劉和然：感謝宗教力量撫慰人心

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀

新北藥師佛文化節圓山登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

東挖西挖「遍地施工」惹民怨　年節將至金門道路挖補亂象多

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

廣受好評！　桃園葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展延長展期

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

帶小孩去公園玩…機車竟被警查失竊！　家長：誰會騎贓車載小孩

佛光山金光明寺寒冬送暖12年　劉和然：感謝宗教力量撫慰人心

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀

新北藥師佛文化節圓山登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

東挖西挖「遍地施工」惹民怨　年節將至金門道路挖補亂象多

圓周率π能否通關《寶可夢》？美數學家發論文「邏輯可行」

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

雲頂夢號新加坡啟航　一站式海上度假皇宮體驗

在海上與魔法相遇　2026迪士尼探險號亞洲首航

新加坡星玩法　海陸雙享大升級

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

地方熱門新聞

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

金門「這支消防栓」　消防員優惠

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

走訪桃園北橫風光　2026角板山行館梅花季登場

何志偉：打造桃園成迪士尼

馬祖新村馬幼藝所　《魔法包子鋪》登場　

第322戶完工！做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

龜山警走進世紀綠能工商　宣導安全用路觀念

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

清境農場65週年場慶暨奔羊節系列活動1/24起跑

更多熱門

相關新聞

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

花蓮縣政府說明，議會所提出的「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等要求，無論名稱為何，皆無法律依據。依主計總處93年解釋函意旨，恐已違反《地方制度法》第40條規定。預算編製及審議程序均有明確法定流程，盼議會回歸法治，共同依法律審議預算。

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

關鍵字：

花蓮縣政府光復堰塞湖災害防救法

讀者迴響

熱門新聞

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

恭喜！　3生肖馬年走好運

張菲被拍信義區買甜點！

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面