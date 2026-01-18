戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

▲廖妙淯副院長致贈感謝狀給演出團員，感謝以歌仔戲陪伴長輩迎新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

歲末年終，為替護理之家長輩提前暖身迎新，衛生福利部台中醫院17日邀請由知名「小金枝歌仔戲團」指導的人間大學歌仔戲社團到院公益演出，帶來改編自經典劇碼的《回窯笑傳》，在熟悉的鑼鼓聲與唱腔中，讓長輩與家屬重溫昔日戲棚下看戲的美好回憶，現場笑聲與掌聲不斷，年味悄然蔓延。

演出開始前，廖妙淯副院長與護理科主任徐瑪玲到場陪伴長輩觀賞，並提前向大家賀年，祝福新的一年平安健康。廖妙淯表示，《回窯》是小金枝歌仔戲劇團的重要代表作，原劇描述王寶釧寒窯苦守十八年的辛酸人生，今年由人間大學歌仔戲社團巧思改編為節奏輕快、結局圓滿的《回窯笑傳》，讓悲情故事多了幽默與溫暖，也讓護理之家長輩在歡笑中感受過年的喜氣。

她也特別感謝去年創團滿一甲子的小金枝歌仔戲劇團團長林美雀，率領子弟兵連續兩年走進台中醫院演出，將傳統歌仔戲帶進醫療場域，陪伴長輩度過溫馨時光。演出結束後，院方致贈感謝狀給演出團員，感謝她們用歌聲與身段，為長輩提前送上年節祝福。

小金枝歌仔戲劇團團長林美雀表示，歌仔戲是不分年齡、人人都能親近的表演藝術，今天參與演出的團員從年輕到年長者都有，大家笑稱「平均都是十八歲」。團員們一早便到場上妝、搭棚、暖嗓，只希望把最好的演出呈現給觀眾。她也祝福現場長輩新的一年健健康康、平平安安，「活百二」，在笑聲中迎接新年到來。

促成這場演出的臺中醫院志工隊長鄭靜吟說，因為母親喜愛歌仔戲，讓她與劇團結下因緣，也希望透過熱鬧的戲曲演出，陪護理之家長輩與家屬提前感受過年的歡樂氣氛。她還特別準備親手製作的紅龜粿、甜米糕、碗粿等傳統小點心，與現場志工與家屬分享「吃粿過好年」的喜氣，讓整個空間洋溢濃濃人情味。

今年九十一歲的秀英阿嬤從小就是歌仔戲迷，對王寶釧回窯的故事如數家珍。她開心地說，今天的演員唱作俱佳，劇本又風趣幽默，「實在有夠精彩」，很珍惜劇團一年一次到醫院的演出時光，也期待未來能常常看到歌仔戲進到醫院，陪大家一起熱鬧過日子。

▲小金枝歌仔戲劇團團長林美雀率領團員粉墨登場，傳統戲曲在醫院熱鬧開演。（圖／記者游瓊華翻攝）