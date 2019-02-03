山西宮文物館揭牌　王正坤捐百萬元　委請慈母林秀香剪綵表孝心

▲台南關廟山西宮文物陳列展示館於2月3日舉行揭牌啟用儀式，台南市醫師公會前理事長王正坤醫師捐款百萬元，並且委由慈母林秀香剪綵，以彰顯母親養育恩德及帝爺保佑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南關廟山西宮文物陳列展示館於2月3日舉行揭牌啟用儀式，廟方邀請數位捐款人剪綵，其中台南市醫師公會前理事長王正坤醫師捐款百萬元，並且委由慈母林秀香剪綵，以彰顯母親林秀香女士養育子女的恩德。

數百年來，山西宮歷經數次改建，數百年古老文物沒有被變賣或偷盜，廟方與地方人士發動募款，興建展示館來存放這些百年古物，保留山西宮與關公的歷史。

王正坤醫師說，小時候，家裡務農，經濟不好。民國50年代，媽媽從歸仁嫁到關廟，父親是職業軍人，薪餉很低，爺爺是農夫，種田維生，因此媽媽嫁過來之後，就必須幫忙下田工作、種木瓜、荔枝、龍眼，養豬、雞、鴨、鵝等。每天早出晚歸，天亮要把農作物推到批發市場去賣，賺到的錢，拿來養家活口，除了養爺爺奶奶，還要養4個小孩。

後來，父親軍中退伍，轉任關廟國中物理化學老師與訓導主任，家中終於多了一個幫手，可以幫忙種田。林秀香女士表示，當年她1個人要照顧4個小孩，又要養豬賣錢，又要耕種幾千坪的農地，也沒有錢聘請工人來幫忙，每天都在跟時間賽跑，一個弱女子挑起這個大樑是很辛苦的，但是在那個時代下，家家戶戶都是窮苦過來的，看到4個子女平安長大，是媽媽最快樂的事情。

後來，家中經濟情況改善，父親執意參與鄉長選舉，並且開設眾多家具公司、馬達公司、吹風機公司，全部公司因為經營不善而倒閉，結果家中負債將近2億元，全部財產被法院查封拍賣。所以家裡4個小孩的高中到大學的學費與生活費，都是由母親擔任保險業務人員賺錢來繳交。

還好，4個小孩離家到外地打拼，都獲得很好的成就，老大王正坤於台北醫學大學醫學系畢業後，成為全國皮膚科名醫，擔任過台南市醫師公會理事長，開設6家診所，創辦藝群醫學美容集團。老二王紫璇於中興大學碩士畢業以後，在台中市政府擔任公務員。老三王中岳，於台北大學會計系畢業後，23歲考上會計師。老四王玉晶，於政治大學法律系畢業之後，擔任國小老師。

林秀香種田拉保險賺錢，辛苦養育4個小孩，小孩子終於有一點小小成就，可以回饋母親，堪為關廟地方佳話，王正坤醫師也深信這是一個正向的故事，可以讓遇到挫折的家庭，心中重新燃起希望。當然，關廟人能夠幸福居住數百年，也是關帝爺的保佑，王正坤醫師非常感謝山西宮，提供此機會讓王正坤可以榮耀最愛的母親林秀香。