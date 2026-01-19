追尋教育奉獻足跡！日本石坂莊作顯彰會訪基隆　深化台日歷史情誼

▲日本石坂莊作顯彰會訪基隆。基隆市副市長邱佩琳（左）、顕彰会創会長高橋德樹。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」今（19日）來台交流，實地走訪石坂莊作先生於基隆留下的重要歷史足跡，副市長邱佩琳代表市府熱情接待。由顕彰会創会長、同時也是町議員的高橋德樹率團來訪，雙方就石坂莊作先生對基隆教育、文化發展的深遠影響進行交流，展現台日之間深厚而溫暖的歷史情誼。

邱佩琳表示，石坂莊作先生與基隆有著極深的連結，他長年生活於基隆，將一生心力投入教育與文化事業。從以個人力量成立「基隆夜學會」，照顧無法繼續升學的孩子，到設立「石坂文庫」基隆市立圖書館的前身，並將「石坂公園」捐贈給基隆市、成為今日中正公園的一部分，這些事蹟不僅是基隆珍貴的歷史記憶，也讓基隆與群馬縣東吾妻町之間，建立起跨越世代的深厚情誼。

▲邱佩琳（右）與高橋德樹（左）互贈紀念品。

高橋德樹表示，石坂莊作先生雖出生於日本，卻將人生重要歲月奉獻給基隆，透過教育與文化實踐，回饋在地社會。他秉持「在臺灣所獲得的一切，應回饋臺灣」的信念付諸行動，其人生態度即使跨越時代，至今仍具有深刻啟發意義。顯彰會未來也將持續推動石坂莊作精神的保存與傳承，並透過教育、文化及人員交流，深化台日之間的友好關係。

邱佩琳也補充，感謝顯彰會長期關注石坂莊作先生相關史蹟的保存與研究，這些努力對基隆而言十分重要，也讓市府更有信心將這段珍貴歷史妥善傳承。活動中，《曠世奇才的石坂莊作》一書作者陳青松之子、現任市府新聞科承辦人陳雲章亦到場，簡要分享書中記載石坂莊作先生擔任校長期間，對台日學生一視同仁、平等關懷的教育理念。

活動最後，邱佩琳與高橋德樹互贈紀念品，並共同期盼未來持續深化交流互動，讓這段跨越世代的台日情誼，成為更多基隆人共同珍惜與傳承的記憶。