歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應119消防節並深化幼兒防災安全觀念，台南市學甲區私立法源幼兒園19日前往台南市消防局第三大隊學甲消防分隊參訪，透過近距離體驗消防裝備、互動式防災教學與角色扮演活動，讓孩子在歡笑中學習防火、防災與用火、用電安全，也向長年守護地方安全的消防人員致上最純真的敬意。

學甲消防分隊與婦女防火宣導分隊把握難得機會，向幼兒園師生介紹消防車輛、救災裝備及消防人員的日常執勤內容，並以淺顯易懂、生動活潑的方式進行防火、防災與用電安全宣導，教導幼童正確使用電器、遠離火源，以及遇到緊急狀況時的基本應變觀念，同時強調住宅用火災警報器的重要性。

活動中，在消防人員陪同下，小朋友穿上迷你版消防衣，化身「小小消防員」，親手操作消防瞄子射水，實際體驗救災情境，讓防災觀念不只停留在口號，而是真正從小扎根。

法源幼兒園師生也特別準備感謝卡，親手送給消防人員，感謝他們長期堅守第一線、守護市民生命財產安全，現場氣氛溫馨熱絡，笑聲不斷。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，住宅用火災警報器能在火災初期即時發出警示，爭取寶貴逃生時間，呼籲民眾務必安裝並定期檢查；同時提醒寒冬使用熱水器須注意室內通風，避免一氧化碳中毒。春節將至，燃放爆竹煙火務必遵守「燃放前五要、燃放時五不」原則，確保自身與他人安全。

消防局長楊宗林指出，透過幼兒園參訪活動，不僅能讓孩子認識消防工作的辛勞與重要性，更能將正確的防災觀念帶回家庭，進一步提升社區整體防災意識。消防局未來將持續結合各級學校與社區，推動防災教育向下扎根。

市長黃偉哲也表示，消防人員肩負守護市民生命財產安全的重要使命，無論寒暑日夜都堅守第一線，令人敬佩。市府將持續支持消防工作與防災教育推動，讓孩子從小建立正確的用火、用電、安全使用煙火及安裝住警器等觀念，攜手打造更安全、宜居的台南。