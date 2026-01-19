　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應119消防節並深化幼兒防災安全觀念，台南市學甲區私立法源幼兒園19日前往台南市消防局第三大隊學甲消防分隊參訪，透過近距離體驗消防裝備、互動式防災教學與角色扮演活動，讓孩子在歡笑中學習防火、防災與用火、用電安全，也向長年守護地方安全的消防人員致上最純真的敬意。

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

學甲消防分隊與婦女防火宣導分隊把握難得機會，向幼兒園師生介紹消防車輛、救災裝備及消防人員的日常執勤內容，並以淺顯易懂、生動活潑的方式進行防火、防災與用電安全宣導，教導幼童正確使用電器、遠離火源，以及遇到緊急狀況時的基本應變觀念，同時強調住宅用火災警報器的重要性。

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

活動中，在消防人員陪同下，小朋友穿上迷你版消防衣，化身「小小消防員」，親手操作消防瞄子射水，實際體驗救災情境，讓防災觀念不只停留在口號，而是真正從小扎根。

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

法源幼兒園師生也特別準備感謝卡，親手送給消防人員，感謝他們長期堅守第一線、守護市民生命財產安全，現場氣氛溫馨熱絡，笑聲不斷。

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，住宅用火災警報器能在火災初期即時發出警示，爭取寶貴逃生時間，呼籲民眾務必安裝並定期檢查；同時提醒寒冬使用熱水器須注意室內通風，避免一氧化碳中毒。春節將至，燃放爆竹煙火務必遵守「燃放前五要、燃放時五不」原則，確保自身與他人安全。

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，透過幼兒園參訪活動，不僅能讓孩子認識消防工作的辛勞與重要性，更能將正確的防災觀念帶回家庭，進一步提升社區整體防災意識。消防局未來將持續結合各級學校與社區，推動防災教育向下扎根。

▲法源幼兒園師生參訪學甲消防分隊，小朋友穿上消防衣體驗射水，化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也表示，消防人員肩負守護市民生命財產安全的重要使命，無論寒暑日夜都堅守第一線，令人敬佩。市府將持續支持消防工作與防災教育推動，讓孩子從小建立正確的用火、用電、安全使用煙火及安裝住警器等觀念，攜手打造更安全、宜居的台南。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交
快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看
差點嫁給張菲！　玉女歌手林慧萍5年愛戀揭密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

一年40起全受傷！內埔+萬巒闖紅燈釀事故　警點名高風險路段

歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

一門雙傑！花蓮吉安姊弟民俗體育大放異彩　跳繩賽各奪雙特優

推3年3億長期激勵獎酬制度　上緯集團連3年獲選幸福企業金獎

屏東婦吵架後失聯！枋寮警勤餘眼尖發現路邊車　通知家屬接回

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

一年40起全受傷！內埔+萬巒闖紅燈釀事故　警點名高風險路段

歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

一門雙傑！花蓮吉安姊弟民俗體育大放異彩　跳繩賽各奪雙特優

推3年3億長期激勵獎酬制度　上緯集團連3年獲選幸福企業金獎

屏東婦吵架後失聯！枋寮警勤餘眼尖發現路邊車　通知家屬接回

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

油漆師傅摔下梯子右手骨折變形！醫師「軟硬兼施」讓他重返職場

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

曾約同年退休辦桌！胡金龍談陳鏞基引退：未一起奪冠很可惜

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

整車失聯移工！違規拒檢欲衝撞　警強勢破窗逮1人3落跑

【男人的快樂】騙朋友隔音很好...他超認真吶喊完全沒在演

地方熱門新聞

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

金門「這支消防栓」　消防員優惠

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

葉佳水藝師獅頭製作教學成果展　延長展期

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

更多熱門

相關新聞

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血283袋熱血挺生命

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血283袋熱血挺生命

為發揚消防人員熱心公益精神，並紓解近期血庫存量壓力，台南市消防局第五大隊仁德分隊於17日在仁德運動公園，攜手弘開善德會及捐血中心舉辦「熱血招募捐血暨消防節宣導活動」，號召警、義消同仁與市民一同挽袖捐血，以實際行動守護生命。

南投消防局歡慶119消防節　13位義消老兵獲年資標

南投消防局歡慶119消防節　13位義消老兵獲年資標

台南市消防第五大隊攜手工廠強化聯合救災演練

台南市消防第五大隊攜手工廠強化聯合救災演練

狼師藏身民生社區幼兒園　猥褻3幼童二審仍判8年

狼師藏身民生社區幼兒園　猥褻3幼童二審仍判8年

孕婦街頭產嬰！士林警叩119「遠端指導」救援

孕婦街頭產嬰！士林警叩119「遠端指導」救援

關鍵字：

119防災尖兵幼兒園參訪學甲分隊

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面