世貿美容展虛實整合　保養品業融合實體網購物流搶商機

▲藝群醫學美容集團創辦人王正坤醫師，創新了整個美容展的商業模式，把世貿郵局的宅配部門變成熱門景點，郵局櫃台外面堆滿一箱箱宅配的保養品，連郵局人員都嘖嘖稱奇。（圖／王正坤提供，下同）

記者林悅／台南報導

2019國際美容化妝品展於3月14至18日於台北世貿盛大展出，除了各種優惠活動、贈品、遊戲以外，消費者搶購畫面由往年的「行李箱搶購」變成今年的「紙箱宅配搶購」。

藝群醫學美容集團創辦人王正坤醫師是管理學博士，創辦Dr.藝群保養品與6家藝群診所。王正坤醫師指出，藝群保養品推出虛實整合，整合實體攤位、網路購物、手機app與宅配物流，讓消費者親自在現場大量驗貨，迅速宅配到貨，讓整個流程充滿效率，創新了整個美容展的商業模式，把世貿郵局的宅配部門變成熱門景點，郵局櫃台外面堆滿一箱箱宅配的保養品，連郵局人員都嘖嘖稱奇，今年的美容展消費者已經由以前的拉著行李箱搶貨帶走，升級到大型紙箱迅速宅配，出門只要帶著手機與錢包即可。

小資女孩與OL的消費者行為，是趁著世貿美容展優惠打折，一次購足半年的保養品存貨，因為數量較多，因此世貿現場，就看到很多小資女孩拖著行李箱裝貨，然後整箱拉走。近年來，台灣物流技術成熟，宅配發達，今年的購物產生微妙變化，小資女孩與OL只帶著手機與錢包，進入展場，火速大量購物，裝入貨運紙箱，迅速宅配到家，不用自己搬貨，又充分享受購物樂趣。

王正坤醫師指出，世貿現場，到處可以看見一群一群消費者蹲在地上，圍著保養品販售人員與貨物紙箱，瘋狂採購，把大量面膜保養品逐一核對，然後裝箱。也有人拿出手機透過LINE ，逐一核對朋友拜託購買的保養品清單，清點貨品，然後裝箱。核對無誤後，由保養品販售人員把疊高高的紙箱放上手推車，迅速拉到世貿郵局，在郵局窗口迅速宅配到消費者家中，完成物流的最後一哩路。這種整箱帶走的熱鬧畫面，吸引外國人也駐足Dr．藝群保養品攤位，測試與選購保養品，讓台灣保養品在世界發光。