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最快20分鐘就裝好！直擊「酒精鎖」使用方法　酒測沒過直接鎖引擎

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▲直擊酒精鎖使用方法。（影／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

為全力遏止酒駕，立法院26日三讀完成《道路交通管理處罰條例》修法，內容除提高酒駕者罰則、同車共責及沒入車輛外，也納入酒駕累犯被吊銷駕照後，若要重新考取，車輛必須安裝酒精鎖的規定。《ETtoday新聞雲》直擊國內生產酒精鎖廠商，了解酒精鎖的安裝方式以及相關使用方法。

酒駕修法三讀通過，若酒駕肇事被吊銷駕照，達年限後若重新考取駕照，車輛需安裝酒精鎖，無配備或由他人代為解鎖開罰6000元到1萬2000元罰鍰。

國內生產酒精鎖的廠商寰康科技經理李偉修指出，現在的汽車車廠本身都有預留孔，所以酒精鎖安裝起來很簡單，基本上在20~40分鐘內就可以完成，無論新車、舊車或是任何一個車款都能夠安裝。

▲▼酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

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▲車輛安裝酒精鎖後，駕駛人要發動引擎前必須通過檢測，若酒測值超過標準，車輛會被鎖住無法發車。（圖／記者陳家豪攝）

酒精鎖的使用時間點，是在駕駛人開車發動引擎前，必須要先吹酒測器並通過檢測，如果酒測值超過法律標準，酒精鎖會自動把引擎鎖住，車子便會無法發動。

李偉修說，目前酒精鎖有分「犯罪型」以及「預防型」，依照各國如美國加州、歐洲瑞典等當地法令不同的需求，會有符合當地法令標準的配置。

▲▼酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

▲酒駕修法，明訂酒駕累犯被吊銷駕照，若要重新考取，車輛必須安裝酒精鎖。（圖／記者陳家豪攝）

以美國加州來說，酒駕累犯需要強制安裝酒精鎖，因此牽涉到必須要有監控犯罪者的功能，就跟電子腳鐐一樣，因此，除了一開始必須通過吹氣檢測才能發動車子外，在行車過程中也會不定時隨機抽檢，只要駕駛沒有抽檢或抽檢沒有通過，酒精鎖就會連動讓喇叭大響，警告周圍車輛遠離；同時，系統也會連結資訊給警方或監控單位。

▲▼酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

▲犯罪型酒精鎖為監控犯罪者，在駕車過程中也會不定時要求隨機抽檢，確保駕駛酒測值都沒有超標。（圖／記者陳家豪攝）

針對外界疑慮酒精鎖恐有他人代吹以及被拆除的疑慮，李偉修說，現在酒精鎖的技術已經做到有配置攝像頭以及連線功能，在駕駛吹完氣、發車後，影像都會即時傳回後台端，監控人員可以查看；酒精鎖內也配置有黑盒子，會記錄下所有動作，後續執法機關也可調閱紀錄來管理犯罪者；另外，若酒精鎖被拔除，車輛也會無法發動，就管理層面來看，基本上都可以符合需求。

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲業者呼籲，政府能趕快訂出國內酒精鎖的標準規範，讓業者可以配合生產。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

業者也透露，目前酒精鎖的成本約在7、8萬以內，但也要看酒精鎖的配備要做到什麼程度，才能精算出真正的成本，業者也呼籲，既然法案已經通過，而這個產品對社會也是正向的，希望政府可以趕快訂出國內酒精鎖的標準規範，讓業者去配合。

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關鍵字：酒精鎖,酒駕修法,交通部,酒駕,酒駕累犯

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