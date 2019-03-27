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酒駕修法納沒入車輛、乘客連坐罰　「被撿屍」也一樣...最高罰3千！

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▲▼撿屍、站壁、妓女、性工作者、八大行業、酒醉。（圖/記者徐文彬攝）

▲酒駕修法加重罰，納入同車共責，即便被「撿屍」的乘客，同樣開罰最高3000元。（圖／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／台北報導

為遏止酒駕，立法院通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，除將汽、機車行政罰分流管理並提高罰鍰外，也首度加入同車共責、酒駕累犯強制加裝酒精鎖、車輛沒入等規範。交通部指出，子法預計3到6個月內完成，相關酒駕新制預估下半年可望上路。其中，在同車共責部分，即便是被「撿屍」的乘客，一律都會先開罰600元至3000元，但若非故意者事後可舉證申訴。

▲▼酒駕修法，《道路交通管理處罰條例》修法重點。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

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▲酒駕修法，《道路交通管理處罰條例》修法重點。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

《道路交通管理處罰條例》第35條修正重點如下：

1.同車連坐責任：若汽機車駕駛者檢定酒測值超標，年滿18歲的同車乘客處600元以上、3000元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。

2.汽、機車行政罰分流處理：若酒測值超過0.15至0.25毫克，汽車駕駛者處3萬以上12萬元以下罰鍰；機車駕駛處1萬5千元以上9萬元以罰鍰。

3.提高罰鍰：酒測罰鍰累加重罰，酒駕拒測、拒檢者，處18萬元罰鍰，並累計重罰，如果5年內拒絕酒測2次，不論汽機車都處36萬元罰鍰，第三次則加罰至54萬元。若5年內第2次酒駕累犯者，依照汽機車分流處9萬元或12萬元罰鍰，第3次以上者按前次違反罰鍰加罰9萬元，以此累加。

4.酒精鎖：因酒駕吊銷執照的駕駛人，達年限後若重新考取駕照，車輛需安裝酒精鎖。若不依規定使用配備酒精鎖的汽車，可處6000元以上1萬2千元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車。若由他人代為解鎖者，處罰行為人6000元以上1萬2千元以下罰鍰。

5.車輛沒入：如肇事或致人於死者，應即沒入該車輛，吊銷其駕照，並不得再考領駕照；汽機車駕駛人有酒駕、酒駕累犯致死或重傷等情事發生，依法得沒入該車輛。

6.延長吊扣照時間：若酒測值超過0.15至0.25毫克，均當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；若車上載有未滿12歲兒童或肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

7.懲罰性損害賠償金：汽車運輸業的職業駕駛人因執行職務，駕駛汽車因酒駕等致他人受有損害而應負賠償責任者，法院得因損害賠償請求權人之請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下之懲罰性損害賠償金；對於過失所致損害，得酌定損害額1倍以下之懲罰性賠償。

8.自行車罰鍰：自行車駕駛人，包含電動自行車、或三輪車等慢車，酒駕罰鍰將從現行的300元以上、600元以下，提高為600元以上、1200元以下；拒絕酒測的罰鍰也變成2倍，可處2400元。

▲▼酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼酒駕肇事被吊銷駕照，達年限後若重新考取駕照，車輛需安裝酒精鎖。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼酒精鎖使用方式示範。（圖／記者陳家豪攝）

針對先前備受爭議的酒精鎖部分，交通部路政司長陳文瑞指出，警方攔查時可透過監理系統了解，哪些酒駕累犯必須依規定駕駛配備酒精鎖的車輛，若沒有依照規定駕駛，即可取締開罰。關於酒精鎖的相關配套措施，例如，酒精鎖功能、安裝技術、代吹防範等，以及酒駕累犯需配置酒精鎖多久等時程，交通部將在3到6個月內蒐集國外做法參考訂定，並與相關單位討論，最快可望在下半年正式上路。

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕修法納入同車共責，若汽機車駕駛者檢定酒測值超標，年滿18歲的同車乘客處600元以上、3000元以下罰鍰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

至於「同車共責」部分，交通部指出，該條例是希望同車乘客若事前知道駕駛者已經酒醉，就應該勸導他不要開車上路，但若在不知情狀況下搭上車，或者是喝得更醉「被撿屍」等，也會一律先依規定開罰，當事人事後若不服，可以舉證申訴。

▲▼交通部路政司司長陳文瑞（中）。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部路政司司長陳文瑞（中）說明道交條例相關修法期程及配套。（圖／記者賴文萱攝）

另外，在沒入車輛部分，交通部表示，若酒駕犯開的是租來、借用或偷竊的車，第一時間也會將酒駕車輛保管，車輛所有人在證明無故意過失責任後，可免於沒入車輛。被沒入車輛，依據六都規定，會被直接銷毀；但若非六都，而是由公路總局監理單位管轄的車輛，會拍賣或者銷毀。

《道交條例》修正案在三讀通過後，交通部將配合修訂5至6條相關子法，預估最快下半年可望正式出爐上路。

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