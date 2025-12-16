體育股長「拍肩安慰」被控性騷擾　會成立嗎？律師曝2要件

▲男同學拍肩安慰跌倒的女同學。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

近來網路熱議，男同學在運動會上，拍拍女同學肩膀，安慰對方，結果卻被送性平。「法老王」王至德律師對此發文表示，申訴性平是人加法律上的權利，但是否成立，則是依照一般社會通念來判斷，不會只憑被害人的感受來決定。

近日有家長擔任體育股長的兒子打抱不平，起因是學校運動會大隊接力上，一名女同學跌倒，導致全班變最後一名。兒子看到女學生在哭，就拍對方肩膀安慰，「別哭了，你那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪你。」但女同學主張拍肩這個動作讓她不舒服，認為是性騷擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師王至德就在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，許多人誤以為只要被害人覺得不舒服，就一定構成性騷擾，甚至衍生出「人帥真好，人醜性騷擾」等說法，但這其實是錯誤理解。

王至德解釋，性騷擾在法律上需同時符合兩個要件，一是具有性騷擾的行為，二是被害人感到不舒服，其中「是否不舒服」確實以被害人主觀認定為準，但「是不是性騷擾行為」，則依一般社會通念來判斷，「這個部分就是由性別平等教育委員會的委員或法官來認定，不會單純只憑被害人的『感覺』來決定」。

王至德也指出，實務上，性平調查通常會綜合其他客觀事實，不會僅因拍肩、稱讚外表就直接成立性騷擾，否則像運動場上的肢體接觸恐怕人人都會成立性騷擾。他也提到，若行為出於安慰等動機，通常也會被納入考量。

不過王至德也說，這是他個人看法，不一定是此事件的調查委員看法，畢竟每個委員心裡的「社會通念」可能都不太一樣。他也提醒，不論性別，都應學會保護自己並尊重他人，也盡量避免不必要的身體接觸，以免引發誤會或爭議。