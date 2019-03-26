快訊 /嚴懲！立院三讀酒駕累犯強制加裝酒精鎖　乘客連坐最高罰3千

▲酒精鎖駕駛測試中。（圖／寰康科技提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院26日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，未來拒測和拒檢者從原本罰9萬調高至18萬元；如肇事致人重傷或死亡者，車輛將被沒入；汽機車採罰則分流，最高分別處12萬元及9萬元罰鍰。修法對酒駕同車的乘客行連坐法最高3000元罰鍰，並首次強制累犯考照需加裝酒精鎖，落實酒駕零容忍。



依據現行道路交通管理處罰條例35條第1項規定，汽車駕駛酒精濃度超標可處新台幣1.5萬元至9萬元罰鍰，修法後初犯處3萬元至12萬元罰鍰；第二次酒駕處12萬元罰鍰；機車駕駛酒駕初犯處1.5萬元至9萬元罰鍰，第二次酒駕處9萬元罰鍰。汽、機車第3次酒精濃度超標起，按第2次裁罰基準再加9萬元，之後依此類推，汽機車酒駕處罰分流。

同車連坐方面，修法新增駕駛經檢測酒精濃度達每公升0.25毫克標準，或血液中酒精濃度達0.05%以上，年滿18歲之同車乘客處600元以上3000元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客則不在此限。

另外，外界相當關注的酒精鎖，經協商討論主要針對有酒駕紀錄者加裝，汽車駕駛人因酒駕累犯、拒絕酒測累犯、酒駕致重傷或死亡，駕照經吊銷、吊扣後，重新考照須加裝酒精鎖，否則不能申請考照，若違反將重罰6000至12000元之罰鍰，並當場移置保管該汽車。至於酒精鎖的規格功能、應配置車種、配置期間、管理及其他應遵行事項之辦法，則將由交通部會同內政部定之。

此外，時代力量黨團提出之「懲罰性賠償」部分，民進黨立院黨團總召柯建銘認為，懲罰性賠償的意旨在於營利行為傷害他人，僅限縮在汽車運輸業駕駛人，經討論後達共識為「汽車運輸業的職業駕駛人因執行職務，若故意或過失所致損害，受害者可向業者申請賠償金」。



立法院26日上午由院長蘇嘉全召開黨團協商，就「道路交通管理處罰條例」修法進行討論。經朝野黨團協商，立法院於下午三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，經親民黨黨團、時代力量黨團、國民黨黨團、民進黨黨團輪流交叉發言進行二、三讀，完成立法程序。

國民黨立院黨團總召江啟臣表示，協商會議中大家討論頗熱烈，協商過程算是相當順利。

▼道路交通管理處罰條例部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

