　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王大陸「1人搞倒33人」還改變兵役制度　她虧：根本2025年度藝人

▲王大陸正在成功嶺服役。（圖／記者鄧木卿攝）

▲王大陸。（圖／記者鄧木卿攝）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人閃兵案讓國人關注免役制度是否有漏洞，並於12日預告「體位區分標準」修正草案，將替代役體位細分為A、B兩級。財經網美胡采蘋就發文表示，王大陸一人搞倒33人，且還改變了台灣兵役制度，讓標準變緊，「國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

根據修正草案，在BMI值方面，常備役體位維持現行16.5≦BMI≦32；替代役體位A級 15≦BMI＜16.5 或 32＜BMI≦37.5；替代役體位B級 BMI＜15 或 37.5＜BMI≦45；免役體位BMI＞45。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身高部分，現行常備役體位從158公分≦身高≦195公分改為只要身高≧150公分，刪除最高限制；145公分≦身高≦149公分為替代役A級，另身高≦144公分則免役。另外，血壓、脊椎、扁平足等也有新規定，會依狀況分為替代役體位A級、B級。

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，王大陸一人搞倒33人，而且還有一些藝人自首偽造病歷，目前戰績接近40人，而且，王大陸還改變了台灣的兵役制度，免役標準變得更緊，體檢流程也嚴格化。對此，她也忍不住開玩笑，王大陸根本就是2025年度藝人，「功在國家」，「國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的不幫王大陸拍一部電影嗎」、「可以算王將功補過嗎」、「提升戰力有功」、「貢獻出一整個閃兵大平台」、「值得頒發勳章」、「這一切都是馬斯克的功勞」、「真的要頒獎給王先生」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

比UNIQLO暖又便宜　「高CP值發熱衣」是台灣製造！一票人穿過喊讚

北一女校慶爆出「校外人士偷拍換衣」　校方加強反針孔偵測

超商繳水費「1實用功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆：真的可以

王大陸「1人搞倒33人」還改變兵役制度　她虧：根本2025年度藝人

遊日吃吉野家、松屋吵翻了！達人曝「這類店」台日差最大

立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂　機加酒即起加碼享9折

爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標　米棒、米餅、海苔酥都上榜

「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

比UNIQLO暖又便宜　「高CP值發熱衣」是台灣製造！一票人穿過喊讚

北一女校慶爆出「校外人士偷拍換衣」　校方加強反針孔偵測

超商繳水費「1實用功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆：真的可以

王大陸「1人搞倒33人」還改變兵役制度　她虧：根本2025年度藝人

遊日吃吉野家、松屋吵翻了！達人曝「這類店」台日差最大

立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂　機加酒即起加碼享9折

爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標　米棒、米餅、海苔酥都上榜

「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭

5大平價好入手聖誕送禮提案！Jo Malone小香水、無印良品保暖小物好實用

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

生活熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

全台有雨！　連下2天時間曝

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

「員工這1天排特休」店長回禁休！全場戰翻

更多熱門

相關新聞

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

藝人閃兵案讓國人關注免役制度是否有漏洞。國防部近日預告修法方向，將替代役體位細分為A、B兩級，也將「體位區分標準表」自現行193項次刪減至180項次。若修法通過，BMI值大於45者才屬免役；身高部分，常備體位從158公分≦身高≦195公分，下修為身高≧150公分，並刪除最高限制。另外，過去被診斷有椎間盤突出症不需服常備役、扁平足足弓角大於168度與脊椎側彎逾25度者則免役等，修法後都將不適用。

財經網美支持千萬YouTuber：總有人不肯低頭

財經網美支持千萬YouTuber：總有人不肯低頭

侯漢廷挺男女都服役2年　被起底只當12天兵

侯漢廷挺男女都服役2年　被起底只當12天兵

瑞士公投　84%反對女性強制服兵役

瑞士公投　84%反對女性強制服兵役

瑞幸咖啡傳插旗台灣！財經網美：應做不起來

瑞幸咖啡傳插旗台灣！財經網美：應做不起來

關鍵字：

王大陸免役兵役胡采蘋Emmy追劇時間

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面