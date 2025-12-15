王大陸「1人搞倒33人」還改變兵役制度　她虧：根本2025年度藝人

▲王大陸。（圖／記者鄧木卿攝）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人閃兵案讓國人關注免役制度是否有漏洞，並於12日預告「體位區分標準」修正草案，將替代役體位細分為A、B兩級。財經網美胡采蘋就發文表示，王大陸一人搞倒33人，且還改變了台灣兵役制度，讓標準變緊，「國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

根據修正草案，在BMI值方面，常備役體位維持現行16.5≦BMI≦32；替代役體位A級 15≦BMI＜16.5 或 32＜BMI≦37.5；替代役體位B級 BMI＜15 或 37.5＜BMI≦45；免役體位BMI＞45。

身高部分，現行常備役體位從158公分≦身高≦195公分改為只要身高≧150公分，刪除最高限制；145公分≦身高≦149公分為替代役A級，另身高≦144公分則免役。另外，血壓、脊椎、扁平足等也有新規定，會依狀況分為替代役體位A級、B級。

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，王大陸一人搞倒33人，而且還有一些藝人自首偽造病歷，目前戰績接近40人，而且，王大陸還改變了台灣的兵役制度，免役標準變得更緊，體檢流程也嚴格化。對此，她也忍不住開玩笑，王大陸根本就是2025年度藝人，「功在國家」，「國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的不幫王大陸拍一部電影嗎」、「可以算王將功補過嗎」、「提升戰力有功」、「貢獻出一整個閃兵大平台」、「值得頒發勳章」、「這一切都是馬斯克的功勞」、「真的要頒獎給王先生」。