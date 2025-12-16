安心亞耶誕城開唱　酸民嫌「40歲還在呼呼」秒被打臉

▲安心亞耶誕城開唱，穿著一身火紅戰袍亮相。（圖／翻攝自安心亞IG，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

女星安心亞13日在2025新北歡樂耶誕城開唱，一身火紅的薄紗戰袍，性感又兼具氣勢，帶來包括代表作〈呼呼〉在內的多首組曲，點燃現場氣氛。事後，有酸民留言「現在都40了還在呼」，結果激出一票人打臉力挺。

安心亞在耶誕城舞台上又唱又跳，火紅造型和舞台魅力引發關注。影片曝光後，有不少網友留言質疑：「台灣女唱跳歌手，是不是斷層很久了」、「要40了，呼了十幾年」、「現在40了還在呼，演藝圈是沒人了？」

不過，多數網友都紛紛力挺：「大推安心亞！現場唱跳很穩很精彩」、「安心亞從全民最大黨班底，一路走到影歌視三棲，真的很不容易」、「她出很多歌，不是只有呼呼，是因為大家最熟那首，所以每次都會唱」、「比較佩服她，隨著年紀，心理狀態應該也會改變，卻還能持續表演這首歌」。

還有不少人開嗆：「台灣就是一堆酸民只會酸」、「酸民永遠不會滿足」、「唱新歌就說沒聽過好無聊，唱舊歌又說幾年了還在唱」、「好奇怪，為什麼都不會有人說周杰倫都25年了還在擱淺」、「有安心亞等級就該偷笑了，大牌都在對岸」。

網友們指出，安心亞影歌視三棲，不僅能唱能跳，多年來還能持續站上大型舞台，實力非常堅強，更何況是在不同年齡、心境下反覆演繹代表作〈呼呼〉，其實更顯功力。

對此，安心亞也在IG曬出多張側拍照，開心喊話「新北耶誕城的你們溫暖又可愛」，讓粉絲們湧入回應：「敲碗個人演唱會」、「耶誕心亞女神好美好辣」、「哪時候再來高雄」、「美死！連見兩天」、「新北耶誕城的你火辣又性感」、「明年可以再有嗎？」