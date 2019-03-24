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雨還沒下完！新一波鋒面周一接力續掃雨　氣象局曝「新下雨熱區」

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▲▼強風,暴雨,下雨,天氣,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲華南雲系、東北季風影響，中部以北、東北部周日下雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到東北季風及華南雲系影響，各地雲量偏多，中部以北及東北部降雨機率高，容易有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。不過，降雨情況還沒結束，周一再受到鋒面通過影響，中部以北、東北部地區持續有短暫陣雨，要到周二天氣才會回穩，溫度回升。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲周日水氣多，中部以北下雨機率高。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，周日受到東北季風、華南雲系影響，中部以北、東北部都有短暫陣雨，其他地區也會有局部降雨。溫度上，中部以北仍偏涼，今日北部、東北部高溫僅18度，中部、台南及花東約21至23度，僅高屏地區可來到25至27度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周日至周一定量降水預報。（圖／中央氣象局）

不過，降雨狀況還沒結束，周一受到新一波鋒面通過影響，中部以北及東北部地區仍有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區也有局部降雨。但在氣溫方面，周一溫度會稍回升，北部高溫回到約21、22度，花東、中部約25-27度，南部則約29度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周二開始天氣恢復穩定，一直到周四氣溫都會穩定回升。（圖／中央氣象局）

周二至周四天氣恢復穩定，全台為多雲到晴天氣，溫度也會持續回升，各地高溫有機會來到28至30度，西半部地區更上看31度。新一波東北季風則會在周五報到，屆時北部、東半部地區降雨機率又會再提高。

天氣職人吳聖宇則指出，受到華南雲雨帶通過影響，周末這兩天如預期是個有雨的天氣，降雨的範圍比原本預測得更廣，空檔的時間則不夠長，幸好雨量不大，還蠻正常的降雨。由於冷空氣南侵配合下雨溼度偏高，昨晚到今天清晨北台灣低溫降到了14度甚至更低，濕涼的感覺相當明顯。

從上午的環境場來看，長江中上游有新一個短波槽正在向東移動，槽前環境有利於福建、浙江到台灣北部海面一帶建立低壓鋒面系統，正好跟目前影響台灣的華南雲雨帶配合在一起，預估鋒面很快就會建立並且東移南壓，周一通過台灣附近。

因此，今日是受到雲雨帶影響，中北部、東北部、東部有雨，南部、東南部降雨相對較少，有局部短暫陣雨機會。周一則是受到鋒面掠過影響，中北部、東北部、東部仍然是有雨的天氣，南部、東南部也會有局部短暫陣雨，雨量仍不大，不過提醒大家外出要記得攜帶雨具。

這波鋒面過的很快，周二就會遠離，天氣隨之好轉，周二除了東半部仍有局部地形降雨之外，西半部大致為多雲到晴天氣，周三、周四南風吹起，各地天氣晴朗穩定，要等到周五另一波鋒面通過，天氣才會再有變化出現。

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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲

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