【懶人包】反酒駕修法：機汽車再犯罰鍰每次加9萬　累計無上限

▲酒駕害人害己，往往造成家庭破碎跟社會悲劇，立法院26日完成《道路交通管理處罰條例》修正案的三讀。

政治中心／綜合報導

酒駕害人害己，往往造成家庭破碎跟社會悲劇，立法院26日完成《道路交通管理處罰條例》修正案的三讀，交通部長林佳龍26日傍晚表示，酒後代駕服務已實施8年多，但國內仍不普及，原因出在民眾對執行與收費方式有疑慮，因此，交通部已正研擬「酒後代駕服務定型化契約」，預計下月底前報行政院消費者保護會核定，盼盡速公告實施。

另外，林佳龍也特別在臉書上整理此次反酒駕修法的4大重點懶人包，內容如下：

第一、提高罰則