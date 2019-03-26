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【懶人包】反酒駕修法：機汽車再犯罰鍰每次加9萬　累計無上限

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒駕害人害己，往往造成家庭破碎跟社會悲劇，立法院26日完成《道路交通管理處罰條例》修正案的三讀。

政治中心／綜合報導

酒駕害人害己，往往造成家庭破碎跟社會悲劇，立法院26日完成《道路交通管理處罰條例》修正案的三讀，交通部長林佳龍26日傍晚表示，酒後代駕服務已實施8年多，但國內仍不普及，原因出在民眾對執行與收費方式有疑慮，因此，交通部已正研擬「酒後代駕服務定型化契約」，預計下月底前報行政院消費者保護會核定，盼盡速公告實施。

另外，林佳龍也特別在臉書上整理此次反酒駕修法的4大重點懶人包，內容如下：

第一、提高罰則

酒駕初犯者，機車1.5萬至9萬罰鍰、汽車由1.5萬至9萬提高為3萬至12萬。二犯不論輕重直接罰到法規上限，機車9萬、汽車12萬；三犯不論汽機車，以二犯的罰鍰再加9萬；若再犯，罰鍰逐次累加9萬，無上限！

第二、同車共責
駕駛酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上，同車乘客處600以上3000以下罰鍰。（未滿18歲、年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業乘客不在此限）

第三、酒精鎖
酒駕肇事被吊銷駕照，達年限後若重新考取駕照，車輛需安裝酒精鎖，無配備或由他人代為解鎖罰6000到1萬2000罰鍰。

第四、沒入車輛
酒駕肇事者5年內再犯酒駕或酒駕拒測，因而肇事致人重傷或死亡，得依行政罰法規定沒入該車輛

對於反酒駕，林佳龍也提到，一位傷心媽媽的沉痛呼籲「對酒駕肇事者只是一時牢獄，對受害者及家屬卻是無期徒刑。」這也提醒了我們，除了修訂法規，包括司法、警政單位的協助，以及其他輔導性的配套措施也要一併跟上，才能有效阻止悲劇再發生。

林佳龍說，防杜酒駕是他長期關注的議題，多年前在立委任內就曾提出「酒駕致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑」修法；擔任台中市長任內，則提出酒駕乘客連坐罰及當場沒入車輛等主張，台中市也推動「斷源專案」、「全日取締酒駕」，向酒駕宣戰，2016和2017年的取締件數六都第一。

林佳龍強調，法是他律、德是自律，這次盡所能從法律面遏止酒駕，但也要提醒所有駕駛人，千萬不能心存僥倖，尊重生命，保障自己與他人的生命財產安全，「舉杯前，上路前，請大家記得、也互相提醒：人命關天！」

另外，林佳龍還補充指出，這次道路交通處罰條例，處理的是行政罰的部分；至於酒駕的刑事責任，包括致重傷或死亡的刑責，另訂於《刑法》。

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關鍵字：酒駕,林佳龍,酒後代駕,交通部,道路交通管理處罰條例

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