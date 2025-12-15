　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

記者趙蔡州／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》，將以「不副署、不公布」反制，甚至還嗆立法院若有意見，可以提出倒閣。對此，網紅Cheap表示，說出「倒閣」真的很好笑，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數，「換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？」

Cheap在臉書表示，他其實很佩服說出「怎麼不敢提倒閣」的人，因為實在太好笑了，在野黨聯手通過《財劃法》修正案，要將中央的錢分更多給地方政府，執政黨覺得會掏空中央，造成國家運作困難，如今總統和行政院決定使用 極端手段「不副署、不公布」，這是非常罕見且具爭議的做法。

Cheap指出，「不副署、不公布」是非常罕見且具爭議的做法，而且還說不爽就去倒閣，「對，行政院長雖然下台，但同時可以解散國會，立委全部重選」、「整件事情好笑在哪？就是提倒閣的，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）

▲卓榮泰宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》將「不副署、不公布」反制，立法院若有意見可以倒閣。（圖／記者徐文彬攝）

Cheap說，「卓榮泰下台又如何？賴清德可以再換100個『卓榮泰』上去，藍白用立法院多數換你的免洗筷？之前32：0被洗臉一次了，人家現在有無敵星，民意基礎更穩，冒那個險幹嘛？好不容易打下的江山換你的小兵，那個小兵還會無限復活，換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？」

Cheap接著指出，有人或許會說，藍白有60%民意怕什麼，這不是怕不怕的問題，而是「贏家不需要再賭一次」，現在立委就過半了，「藍白即使多一席有差嗎？為什麼還要陪你翻桌？我現在滿手同花順，你要我蓋牌重發？白癡嗎？且選舉要錢，國家大事都不用幹了，整天選舉就好囉？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

地上擺水泥漆桶裝魷魚！高雄下酒祭爆食安疑慮　衛生局出手了

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒：睜眼說瞎話的最佳示範

鏟子超人挖的都是寶！馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖

80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

蝦皮智取店變多了！被讚「沒時間限制、I人福音」　網卻點出1問題

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

地上擺水泥漆桶裝魷魚！高雄下酒祭爆食安疑慮　衛生局出手了

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒：睜眼說瞎話的最佳示範

鏟子超人挖的都是寶！馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖

80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

蝦皮智取店變多了！被讚「沒時間限制、I人福音」　網卻點出1問題

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

台灣要隨波逐流　還是創造主流？

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

行政立法相互制衡而非單向掣肘　張惇涵：制衡機制就在憲法裡

英國輕量跑車品牌「首款電動車持續推進中」！原型車明年1月現身

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

生活熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

今晚再急凍！　下波變天時間曝

全台有雨！　連下2天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

「員工這1天排特休」店長回禁休！全場戰翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫發現好吃的祕密

更多熱門

相關新聞

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

面對在野黨強勢修《財劃法》，行政院長卓榮泰今（15日）下午正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。民進黨團則隨即召開記者會表態支持行政院不副署決定。黨團幹事長鍾佳濱說，若解散國會，「我們絕對尊重，也奉陪到底」。

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

嗆藍白是「政治流氓」　綠委挺政院不副署：不爽就提倒閣

嗆藍白是「政治流氓」　綠委挺政院不副署：不爽就提倒閣

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

關鍵字：

倒閣

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客求償無門、債主1.4億吞回止損

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面