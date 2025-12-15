卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》，將以「不副署、不公布」反制，甚至還嗆立法院若有意見，可以提出倒閣。對此，網紅Cheap表示，說出「倒閣」真的很好笑，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數，「換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？」

Cheap在臉書表示，他其實很佩服說出「怎麼不敢提倒閣」的人，因為實在太好笑了，在野黨聯手通過《財劃法》修正案，要將中央的錢分更多給地方政府，執政黨覺得會掏空中央，造成國家運作困難，如今總統和行政院決定使用 極端手段「不副署、不公布」，這是非常罕見且具爭議的做法。

Cheap指出，「不副署、不公布」是非常罕見且具爭議的做法，而且還說不爽就去倒閣，「對，行政院長雖然下台，但同時可以解散國會，立委全部重選」、「整件事情好笑在哪？就是提倒閣的，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數。」

▲卓榮泰宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》將「不副署、不公布」反制，立法院若有意見可以倒閣。（圖／記者徐文彬攝）

Cheap說，「卓榮泰下台又如何？賴清德可以再換100個『卓榮泰』上去，藍白用立法院多數換你的免洗筷？之前32：0被洗臉一次了，人家現在有無敵星，民意基礎更穩，冒那個險幹嘛？好不容易打下的江山換你的小兵，那個小兵還會無限復活，換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？」

Cheap接著指出，有人或許會說，藍白有60%民意怕什麼，這不是怕不怕的問題，而是「贏家不需要再賭一次」，現在立委就過半了，「藍白即使多一席有差嗎？為什麼還要陪你翻桌？我現在滿手同花順，你要我蓋牌重發？白癡嗎？且選舉要錢，國家大事都不用幹了，整天選舉就好囉？」