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春遊補助來了！各縣市「加碼方案」出爐一次看　1人最高可拿2750元

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記者賴文萱／台北報導

觀光局4月起推出「春遊補助」，這次不限年齡、全台適用，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，就可獲得每人500元住宿補助，另外18到40歲青年入住小鎮民宿，或前往離島旅遊住宿、縣市加碼等狀況還可再加碼。觀光局22日也在網站上公布第一波合作旅宿業者名單，以及各縣市自行加碼補助優惠方案，民眾可以準備規劃出遊。

▲▼國旅,國內旅遊,澎湖,澎湖旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲春遊補助4月登場，每人每日基本補助住宿500元，青年赴離島、小鎮旅遊或者縣市加碼，補助金額會更高。（圖／記者賴文萱攝）

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●春遊補助內容：

不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每人每日基本住宿補助500元。針對18到40歲青年，若到觀光局公布的30個經典小鎮、10個客庄小鎮和台灣離島遊玩，可以各再加碼補助500元，等於最高可以補助1500元，不過這個1500元無法在同一天領取，必須分3次住宿，或是在當地留3天。部分地方政府也會提供加碼發放消費券、觀光工廠、商店街補助等方案。

●適用時間：

適用時間為4月至6月間的周日到周四（周五、周六不在補助範圍內）。

●各縣市配合旅宿名單：

觀光局春遊補助網站
https://springtour.app/event/springtour.php

●提供「加碼補助」縣市優惠方案一覽：

桃園市
活動時間：2019/05/01~2019/06/30
加碼：5月住桃園最好康，現折500元，加值500元旅遊卷

新竹縣
活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住竹縣，現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票

新竹市
活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：5、6月自由行旅客來新竹市住宿，提供限量特色好禮組合

▲▼彰化扇形車庫。（圖／台鐵提供）

▲彰化扇形車庫。（圖／台鐵提供）

彰化縣
活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊半線住一晚，百萬好禮就等你

嘉義市
活動時間：2019/05/01~2019/06/30
加碼:「春遊嘉市折500，免費體驗阿里山檜木小火車，消費滿額再抽百萬名車」

台南市
活動時間：2019/05/01~2019/06/30
加碼：5-6月藝起遊台南-憑5-6月台南住宿發票(收據)至指定景點送古蹟限定商品1份(限平日)

屏東縣
活動時間：2019/05/01~2019/06/30
加碼：春遊住屏東折500，送好禮抽大獎(活動期間5/1～6/30)

▲▼高鐵集集日月潭一日豐富行。（圖／記者賴文萱攝）

▲南投集集鎮入選全台經典小鎮之一。（圖／記者賴文萱攝）

南投縣
活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住南投折500元，前1千名送好玩卡(價值1250元)、4/11起再加碼送500元折價券(限量10,000份)，如果有到入選全台經典小鎮的集集鎮住宿，還能享有第二次的補助優惠

►►春遊補助4月開跑！南投縣再加碼　1人最高補助2750元

▲華信航空推金門一日遊，早去晚回玩遍金門景點。（圖／華信航空）

▲金門翟山坑道。（圖／華信航空提供）

金門縣
活動時間：2019/05/01~2019/06/30
加碼：5月至6月住金門，除春遊折抵外，加碼再領消費券(第1晚200元、第2晚300元，最高合計500元)，發完為止

台東縣
春遊補助從4月1日起至5月31日為止，台東縣觀光協會在此期間加碼優惠，只要於期間在台東縣內同一旅宿業連續住二晚以上，不分年齡平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品，住愈多晚補助愈多（依各業者官網公告為主）

►►台東春遊優惠再加碼！入住全台最美飯店　來回搭台鐵免費
 

ET快訊
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關鍵字：春遊補助,淡季補助,觀光局

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