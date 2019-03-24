酷航返台航班艙壓異常「氧氣罩全落下」　嬰兒吐了...180名旅客驚魂

▲酷航返台航班傳出艙壓異常，氧氣面罩全落下，旅客驚魂。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航今（24）日一架TR996從新加坡至桃園航班，在航班降落期間，傳出艙壓異常，造成氧氣面罩落下，全機乘客全戴上氧氣面罩。對此，酷航指出，該航班在當地時間下午1點15分左右安全抵達桃機，過程造成一名嬰兒在下降期間嘔吐，其他旅客則沒有傳出不適，該飛機也停於桃機進行調查原因中。

今日酷航TR996新加坡返台航班，在降落期間傳出艙壓異常，座位上的氧氣面罩全落下，空服員立即指示所有乘客戴上。據搭乘該航班的乘客指出，機長當下有廣播表示飛機有問題，才導致機艙減壓。

請繼續往下閱讀...

▲酷航指出，該架航班已停於桃機進行調查，除一名旅客在過程中嘔吐，其餘旅客皆安全、沒有不適。（圖／酷航提供）

對此，酷航台灣區總經理李育修證實，該航班確實有出現氧氣面罩落下狀況，但於下午1點15分左右安全抵達桃機，機上共有180名旅客。其中，有一名嬰兒於下降期間嘔吐，目前已對其嬰兒進行了護理，酷航將追蹤嬰兒的情形，其他旅客皆安全，沒有傷害或重大不適的報告。至於是何種原因造成？該飛機將停於桃園機場進行調查。

另外，原定該航機返程下午2時TR997桃園-新加坡旅客，酷航另已自新加坡調派空機載運。新的航班預計3月24日晚間11時50分於桃園機場起飛。針對航班延遲，酷航已向於機場候機的旅客提供膳食券。酷航為造成乘客的不便致歉。