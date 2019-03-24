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圖解一周天氣四部曲！2波鋒面掃雨變天　「越往北降雨機率越高」

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記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，未來天氣變化主要分為四個階段，周一受到鋒面影響，中、北、東部降雨機率高，周二鋒面遠離，天氣逐漸回穩，尤其到周三、四，氣溫回升明顯，西半部高溫可達30度，中午甚至會有熱的感覺。不過，周五開始，又有一道鋒面通過台灣，伴隨較多水氣，各地降雨機率都會提高。

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局圖解一周天氣變化。（圖／中央氣象局）點圖可放大

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氣象局表示，雖然今晚到周一清晨雨勢稍緩，不過周一白天鋒面通過，又將有一波雲系通過台灣上空，中部以北及東半部仍然可能有短暫陣雨，尤其越往北走降雨機率越高，南部地區則為多雲到晴的天氣。溫度上因為雲量多的關係，還是偏涼一些，北部高溫約21、22度，花東、中部約25-27度，南部則約29度。

▲滑手機,低頭族,下雨,溼冷,雨天,冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,過馬路,交通,斑馬線,路人（圖／記者季相儒攝）

▲周一受到鋒面影響，中部以北及東半部仍然可能有短暫陣雨，尤其越往北走降雨機率越高。（圖／記者季相儒攝）

周二鋒面由東方外海遠離，西半部天氣回穩，只剩東半部地區還是偶有短暫雨勢。溫度方面大部分的區域開始回暖，不過因為高壓東移帶來了微弱的東北風，北部地區溫度回升較慢，基隆、宜蘭、台北、桃園、新竹高溫約22、23度。

到了周三、周四，高壓東移到日本南方海面後，台灣附近轉為偏南風，天氣穩定晴朗，溫度也明顯回升，中午甚至會有熱的感覺。各地高溫有機會來到28至30度，西半部地區更上看31度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周二開始天氣逐漸穩定，周三、四高溫約可來到28至30度。（圖／中央氣象局）點圖可放大

不過，根據現有的資料研判，周五將有一道鋒面通過台灣，伴隨的水氣蠻多，各地降雨機率都增高，其中又以中部以北及東北部地區雨勢較多；鋒面通過的同時東北季風也隨之增強，北部及東北部天氣轉涼。周六、周日鋒面遠離、東北季風持續影響，各地降雨趨緩，不過北東仍較有涼意。

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關鍵字：一周天氣,氣象局,氣象雲

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