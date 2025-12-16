　
生活

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

▲▼彰化,永靖,謝平安家年華,味全龍,成美文化園。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲今年的「梅花平安宴」更是盛況空前，席開338桌，創下歷年新高。

圖、文／財團法人頂新和德文教基金會提供

2025年「永靖謝平安家年華」於12月13日至14日在彰化永靖熱鬧登場，結合傳統祭典、藝陣遶境與文化展演，吸引上萬名民眾參與。其中首日「梅花平安宴」席開338桌，創下活動舉辦以來新高，展現地方文化慶典的凝聚力與規模。

謝平安源自早期農業社會於歲末秋收後的酬神儀式，用以答謝神明庇佑。彰化永靖自2019年起恢復這項傳統，今年已邁入第七屆。活動由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園攜手推動，並串聯全鄉24村社區共同參與，規模逐年擴大。

▲▼彰化,永靖,謝平安家年華,味全龍,成美文化園。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲在地社區與表演團隊盛裝登台，以充滿童趣與文化特色的演出，展現永靖深厚的人情味與地方凝聚力。

首日活動除平安宴外，還包括擲筊迎福、眾神祈福祭典等內容。永安宮今年首度舉辦「擲筊挑戰賽」，吸引約1,500名民眾參與，現場氣氛熱絡。頂新和德文教基金會也再次邀請味全龍球星與啦啦隊到場，球星陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴走入永靖，與民眾一同搓湯圓，讓參與者留下近距離互動的難忘回憶，來自各地的龍迷亦上百人到場同樂。

▲▼彰化,永靖,謝平安家年華,味全龍,成美文化園。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲民眾於永安宮參與「擲筊挑戰賽」，親手擲筊向神明祈福，感受永靖歲末謝平安的傳統信仰儀式，現場氣氛熱絡。

▲▼彰化,永靖,謝平安家年華,味全龍,成美文化園。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍球員陳子豪、陳冠偉、李致霖與小龍女李多慧、口水、張晴現身「永靖謝平安家年華」，以活力演出與合影互動，與鄉親一同謝平安、呷平安。

▲▼彰化,永靖,謝平安家年華,味全龍,成美文化園。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍啦啦隊小龍女李多慧、口水、張晴現身「永靖謝平安家年華」。

成美文化園同步推出限定夜間市集、夜間參觀與煙火秀，並首度邀請《超級夜總會》到永靖演出，三位主持人全程串場，搭配多位歌手演唱，為謝平安家年華增添熱鬧氛圍。

第二日舉行的眾神遶境家年華同樣擴大規模。永安宮主委胡順銎表示，今年共有36座神尊參與全鄉遶境，並特別邀請彰化正月軒北管樂團進行扮仙表演，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，為全鄉祈福。

頂新和德文教基金會副董陳慶浩指出，活動起點來自創辦人魏應充自幼在永靖成長的生命經驗，深受故鄉客家文化「敬天愛人」精神影響。所謂敬天，是在秋收時節感念天地與自然的庇佑；愛人，則是感謝農作收成過程中彼此扶持的親朋好友。隨著時代變遷與人口老化的挑戰，創辦人思考如何賦予傳統新的時代意義，將謝平安深化為「謝平安家年華」，以「家庭日」的概念，邀請遊子在每年12月第二個週末返鄉，重溫家鄉的人情連結。

▲▼彰化,永靖,謝平安家年華,味全龍,成美文化園。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲家家戶戶圍坐共享平安滋味，讓整個永靖洋溢著溫暖而濃厚的團聚氛圍。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，七年來持續投入謝平安活動，核心價值在於凝聚地方情感與力量，串聯各界資源，期盼永靖謝平安延伸為「全世界永靖人的家庭日」，相約每年12月第二個週末回到永靖，謝平安、呷平安。

押寶台積電翻車？地主認賠逾2千萬
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

