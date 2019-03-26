「新Uber條款」台中座談　代僱司機嗆「不排除告小英瀆職」

記者陳玉／台中報導

交通部預告修訂「汽車運輸業管理規則103-1條」修法案，引起計程車、小客車租賃業、平台代僱駕駛等紛爭不斷，26日在台中區監理所召開中區座談會，網路叫車平台代僱駕駛自救會召集400多位代僱駕駛到場抗議，要求政府立即停止修法，若修法通過他們將面臨失業，更揚言控告蔡英文總統、交通部長林佳龍等人瀆職；另外，有超過上百輛小黃運將到場嗆聲代僱駕駛，最後離去時更透過繞場表達不滿，警也出動大批人力到場，嚴防雙方衝突。

▲超過400名代僱駕駛到台中監理所舉牌抗議。（圖／記者陳玉攝，下同）

▲▼超過100台小黃運將也到場表達不滿，最後更繞場離去，警方出動大批警力到場以防衝突。

「103-1條」修法，又被外稱為「新Uber條款」，內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定，自交通部2月底預告修法後爭議聲不斷，26日在台中舉行第2場說明會。

網路叫車平台代雇駕駛自救會發言人李威爾表示，第一場高雄分區座談會，自救會、小客車租賃業提出程序問題，但座談會卻邀請多個計程車團體，顯見政策偏袒計程車業，要求其不應發言，但未獲主席及出席官員回應，退場抗議政府不公；但今天座談會不能再退場了，若再不冷靜表達「103-1法通過後，不好意思，你們（在場抗議駕駛）都沒工作了、我也沒工作」，更指出這已經是違反憲法保障人民工作權，所有的法規修正都不能高於憲法給予的權利。

▲李威爾強調，修法已違反憲法保障人民工作權，不排除控告蔡總統、交通部長。

李威爾強調，「這不是租賃業的錯、也不是小黃的錯，是政府的錯！」租賃業和小黃其實是好朋友，我們的目的都是為了讓台灣運輸業更好，若政府還是堅持要修法，未來不排除針對交通部長林佳龍，交通部所有官員，甚至是蔡英文總統控告瀆職。

▲陳姓運將（中）表示，Uber已嚴重影響小黃生意，大嘆「是要怎麼生活」。

另有小黃運將到場抗議，開計程車超過30年的陳姓運將說，自退伍後開計程車到現在，「以前一天收入有3千多元，但現在平日一天收入有破2千元就阿彌陀佛了」，他也說，現在10台有7台是Uber，剩下3台才是計程車的生意，大嘆「我們是要怎麼生活？」。

▲多台小黃運將繞進台中監理所內圓環，表達不滿。

公路總局台中監理所表示，自108年2月25日預告到4月26日止，預告期間2個月，都歡迎各界研提意見，相關意見將納入法規修正參考。另據汽車運輸管理規則，當前租賃業者與資訊平台合作提供代僱駕駛服務型態，以產生業態模糊、市場重疊等情形，為讓資訊平台合作的小客車租賃業，管理責任更加明確，要求應遵守規範，違法相關規定即依公路法規定處分。